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台灣除32%對等關稅還需繳10%基本關稅　小額包裹5/2取消關稅豁免

▲▼桃機,航空,空橋,橋氣橋電設備,靠橋。（圖／桃機公司提供）

▲美國將於5月2日取消小額包裹關稅豁免。（圖／桃機公司提供）

記者張佩芬／台北報導

海空運承攬捷迅(2643)長駐美國達拉斯的總經理孫鋼銀表示，美國總統川普本月2日公布的關稅措施，對所有國家實施的10%基準關稅將於美東時間4月5日生效，對等關稅(額外關稅)將於4月9日生效，需要繳交對等關稅的60個國家，還需要繳交10%基本關稅，台灣出口商合計要繳42%關稅；另800美元以下的小額包裹關稅豁免，這次也公告將於5月2日取消豁免。

孫鋼銀指出，中國大陸輸美貨物，累計要繳交的稅率高達86%關稅。小額包裹關稅豁免部分，原是在今年2月就要取消，但因海關系統問題暫緩實施，美國海關稍早告知到報關業，預計最晚9月取消豁免，被誤會是9月才會取消豁免。

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目前估計在取消豁免前，會有些利用空運搶運的電商貨，但因電商平台都已要求賣家要自己找倉庫與發貨中心，現在很多貨都已在地化，在拚多多上可以看到很多銷售的貨註明當地發貨，貨都已提早進倉，需要搶運的貨已不多。

根據川普的行政命令，從中國、香港寄送到美國的商品，都將被課稅，每件將被課徵包裹價值的30％或25美元稅率，6月1日起，稅率將調升至每件50美元。10%的基準關稅將於美東時間4月5日生效，對等關稅將於4月9日生效。原本800美元以下的小額貨物免課徵關稅規定，本次也公告將於5月2日取消。白宮表示，美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)已確認，已有適當系統來徵收小額包裹關稅。

國內非上市櫃大型攬貨公司執行長指出，昨日有接到客戶詢問是否有包機可以搶運電商貨，不過現在有些普貨也在搶運，已經很難拿到艙位。孫鋼銀也透露，這幾天都在幫普貨客戶向航空公司爭取提前運送貨載。

根據美方統計，去年寄到美國的小額包裹達到近14億件；進入美國的貨物當中，高達90％都是透過關稅豁免措施進入，其中60％來自中國，主要透過Temu或Shein等電商平台進入美國。

關鍵字： 對等關稅基本關稅小額包裹取消關稅豁免

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