汽配一律25%關稅不損台灣競爭力　現在就看美國如何對內降稅與獎助

▲在泰國汽車零配件展上，業者無法對美國買主報價。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

目前正在美國出席汽車工程師協會年會的汽車零配件業高層指出，美國對於各國汽配業採取25%的統一稅率，因此關稅問題基本上是不影響台灣業者競爭力，現在問題是買賣雙方要如何分攤這項稅賦，因為汽配一向是薄利多銷，賣方連一半都承擔不起，現在就看美國政府對其汽車業如何降稅與提供獎助。

目前有50多家業者在曼谷參加2025泰國國際汽車零配件展(TAPA)，台北市進出口公會(IEAT)也有10家會員公司參展，參展人士指出，美國的關稅政策估計讓每輛車增加5千至1萬元成本，目前汽配業對美國買主無法報價，出貨也多暫停，還需要觀察後續發展。

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業者指出，台灣有些汽配零件屬於獨門生意，已經有美國重要買主明(5)日要趕抵台灣，與台灣供應商商討如何處理關稅問題，而供應商能幫忙承擔的很有限，現在就看美國政府如何提供其汽車業稅賦與獎助，由於繳稅主要看賺多少，成本提高了說不定營運會出現虧損，因此獎助才比較實際，而這些都不是很快就能獲得答案的。

泰國國際汽車零配件展4/3-4/5日展出三天，在泰國曼谷BITEC展覽館EH101-104展出，參展廠商達600家，使用1100個攤位。我國業者希望藉著該展分散市場，降低對美國市場的倚賴。