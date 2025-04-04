世博台灣TECH WORLD館是科技館　以尖端科技展現風景、文化與未來

▲TECH WORLD的建築設計就像一座高聳的群山，且充滿科技感。（圖／讀者提供）

記者張佩芬／台北報導

2025大阪世界博覽會今(4)日起針對大阪市民與貴賓展開三天試營運，觀展人士指出，台灣的TECH WORLD館根本是個科技館，以尖端科技展現我風景、文化與未來，包括工研院、友達、上銀等約十家科技大廠合作推出三個劇場、蘭花小徑、AI互動體驗等，奇幻又美麗。

據了解，今年展出原本有60個自建館，但因原物料上漲與缺工問題，最後減為47個館，我國TECH WORLD館在3月底是第八個拿到建築使用執照的展館，估計可能有部分展館無法在4月13日正式開展日如期完工。

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TECH WORLD館充分展台灣「科技島」的巨大能量，是一棟四層樓的建築物，1、2、4樓各設有一個劇場，入口大廳設為等候區，利用參觀者等候的3至5分鐘，介紹該館的基本資訊。

▲工研院研發首創的的花株互動整合系統。（圖／TECH WORLD官網）

TECH WORLD網站介紹：

入口大廳：無邊界設計、高亮度與可拼接技術「Micro LED 平面資訊顯示系統」(錼創科技)，突破LED 像素排列限制，使大尺寸螢幕能呈現更精細的圖像細節，並以智慧控制系統動態調節畫面亮度與色彩，讓影像始終保持最佳呈現效果，帶來細膩且震撼的觀賞體驗。

生命劇場：跨媒體互動展演：利用跨媒體互動展演，重現臺灣多元生態樣貌。由工研院研發首創的的花株互動整合系統，結合全球首創趨人擺動專利，並與動力機械領域新創公司(穀米機工)合作設計製作560株顯示機械花株，搭配串接560台Chromebook(華碩)，同步顯示畫面以單個或多個顯示器進行拼組，透過靈活的機械運動形成花朵隨風擺動或魚群跳躍，讓科技產品搖身一變，如同花海般地律動。由台灣機械製造商設計生產之機械手臂(上銀科技)，呈現展演所需的高定位精度瞬間轉動及瞬間定位停止技術。

自然劇場：360度環形螢幕，六感體驗的臨場感動。使用11台高畫質4K雷射投影機及弧形牆面投影，透過無縫與高對比的視覺效果，搭配屬於台灣的氣味，為參觀者帶來更深刻的臨場感動。

▲夢幻般的蘭花小徑。（圖／TECH WORLD官網）

蘭花小徑：蝴蝶與蘭花的虛實共演透過實體花卉與MicroLED透明顯示器搭配互動，體驗虛實整合的視覺效果。本區使用60吋透明Micro LED顯示器(友達)模組拼接而成，實現虛擬蝴蝶在實體的蘭花上翩翩起舞的風采。

使用FindARTs擬真藝屏(友達)打造如美術館的藝術空間，看似靜態的畫作隨著時間恣意變換，將臺灣美景與都市變遷盡收眼底。整合三大獨特技術，包括A.R.T.先進抗反光技術、極度擬真還原圖像色彩整合技術、高強度圖像加密技術，可保存藝術真跡也同時打開藝術作品擴散推廣的渠道。

未來劇場：互動及立體影像技術。使用13公尺寬2.4公尺的超長型Mini LED螢幕)宏齊科技)，搭配動態互動感測及立體影像技術，帶領參觀者走入未來美好生活。

AI互動式體驗：使用24台ProART螢幕（華碩），HDR顯示器配備IPS 178° 廣視角面板，根據參觀者心動曲線，搭配AI技術生成影片，提供客製化個人專屬旅程建議，並可將影片下載作為紀念。

出口區可撓式顯示器：工研院提供3D立體顯示系統，整合3D擬真成像軟體以及可撓式Mini LED顯示器(成輝光電)組合成圓柱形顯示器，讓訪客感受到台灣軟硬體顯示技術的產業能量。

商品與飲食販售區：彩色電子紙應用的領航者，採用獨家色彩調校及高效演算法優化動態顯示的「電子紙」(振曜科技)，提供絕佳視覺體驗。