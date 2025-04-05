哪國能趁機取代美國地位？胡采蘋曝「不用幻想」：中國也不行

▲川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在全球經濟局勢相當亂，財經網美胡采蘋近日在臉書表示，大家完全不用幻想哪個國家會趁機出來取代美國的地位，因為目前財政良好的都是小國，但各國財政經過金融海嘯、歐豬危機、美中爭霸、新冠疫情等狀況，大國財政都很殘破，看一看還是美元最強。

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」直呼，「其實真的完全不用幻想有哪個國家，例如中國，會趁機出來取代美國的地位。」首先是要有印鈔權，「美元脫離金本位以後，照樣能成為全球貨幣。」一是靠石油美元，二是靠美國國力，「如果你沒有貨幣自由兌換的市場，基本上免談。大家不是不想，是找不到其他可用的貨幣。」

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胡采蘋指出，印鈔權的確會慢慢分散，因為美國不再是最大買家，其他國才會起來，但目前「沒有誰能擔任這個角色」，「財政良好的都是小國」，大國財政幾乎在近年危機中被削弱殆盡。她直言：「看一看竟然還是美元最強。」

她也點出加密貨幣的問題，直說「更加不行」，因為沒有貨幣準備金，「現在一定是看誰家貨幣有堅強準備金組合」，而加密貨幣的買家終究會意識到，「黃金才是最強實物」。

對於美國舉債上限，她認為那就是戰後繁榮的上限。她表示：「川普的做法方向沒錯，手段過烈，必將玉石俱焚，他一定要回頭，這個關稅撐不了多久。」

談及台灣目前與貿易夥伴的談判狀況，她直言「今天行政院記者會聽起來就是交涉無效」，也認為蔡英文若親自出馬也不會比較好，因為「行政院秘書長龔明鑫就是小英財經國師，龔談不下來，小英也談不下來」。但她仍認為，賴總統應該請蔡出馬，因為「小英的人脈、輿論影響力都是台灣最強」，不該讓「龍應台此等角色趁機橫跳」。

胡采蘋更呼籲，政府應勇敢做決策，某些產業「當捨則捨，不該猶豫」，像是汽車業補貼多年無果，「實在不應繼續保護」，應轉向輔導轉業。她舉例：「台灣在爭取進入世貿組織時，也是犧牲農民利益，最終保護了台灣取得今日科技地位。」

面對國際競爭與關稅壓力，她也說：「若是交涉無效，也不必繼續逢迎」，只要能與韓國取得相近水準，仍具競爭力，「大家應有準備，撐過至少未來四年」。

她最後回到中國議題指出，「中國完全沒有可能取代美國」，不僅5月1日後800美元小包裹免稅政策取消將重創出口，中國也不可能開放內需採購，「他自己就有海量出口品要消化」。即便課30%關稅仍能打敗美國商品，要到40%才會失去優勢，「54%出口品恐將全倒」，並直言：「未來該擔心的不是中國開放內需市場，而是中國出口品在全世界造成通貨緊縮。」