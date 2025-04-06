川普關稅倖存者！　股神減持蘋果今年來逆勢賺逾4200億

▲「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／台北報導

川普關稅政策上路各國股市狂瀉，美股市值蒸發逾6兆（約台幣200兆元），全球前10大富豪財產多縮水，不過股神巴菲特（Warren Buffett）今年來身價逆勢成長172億美元（約台幣4216.4億元），總資產高達1550億美元（約台幣5.15兆元）在全球富豪排名中位居第6，與排名第5的微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）相當。

《財星》報導，川普的全球關稅引發的股市崩盤，使得華倫·巴菲特過去一年的投資決策重新受到關注，突顯了他在曾經狂熱的牛市中的謹慎。他去年決定出售大部分波克夏的蘋果持股，現在看來尤其時機恰當。

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依《彭博億萬富豪指數》公告，在川普關稅政策公告後，全球前10大富豪中只有巴菲特今年以來資產正成長，其他9人皆為負數。

外媒分析，過去兩個交易日中，標普500指數暴跌10%，廣泛市場指數從2月中旬的高點下跌了17%。同時，科技股為主的納斯達克和小型股羅素2000指數進入熊市區域，從近期高點下跌超過20%。

自從川普宣布「解放日「以來，美國股市市值已經蒸發了超過6兆美元，這是自2020年COVID-19疫情初期以來最嚴重的拋售，因華爾街預計關稅將引發美國經濟衰退。

波克夏在2024年賣出了1340億美元（約台幣4.45兆元）的股票——當時牛市仍在繼續——並在年底持有創紀錄的3340億美元現金。這幾乎是前一年的兩倍，並且超過其縮小的2720億美元（約台幣9.03兆元）股票投資組合。

這位著名的價值導向投資者多年來一直抱怨估值過高，並因缺乏便宜貨而未能使用他的現金進行重大收購。

波克夏的大部分現金都放在短期國庫券中，這不僅提供了風暴中的避風港，還為這家綜合企業帶來了可觀的收益，巴菲特在最近給股東的信中提到。

「隨著國庫券收益率的提高，我們的投資收入預期大幅增加，我們大大增加了這些高度流動的短期證券的持有量，」他在2月份寫道。除了他買的東西，他賣的東西也在股市崩盤中顯得尤為突出。

去年，波克夏將其蘋果持股削減了約三分之二，佔公司股票銷售的大部分，儘管這家iPhone製造商仍然是其最大的股票持倉。

這些股票銷售發生在去年前三個季度，當時蘋果股價仍在上升，並在12月底達到高峰。

但自那次峰值以來，由於美國對中國的關稅預計將特別嚴重打擊，蘋果股價已經暴跌28%。這是因為蘋果和許多科技公司一樣，依賴中國的零部件和製造。

隨著川普最新一輪的關稅，來自中國的進口商品現在面臨54%的關稅。如果政府實施對從委內瑞拉購買石油的國家徵收「次級關稅」的威脅，稅率可能達到79%。

同時，波克夏也在出售美國銀行和花旗集團的股票。這兩家銀行巨頭的股票今年迄今已下跌約22%。

相比之下，波克夏的B類股今年上漲了9%，儘管在過去一週中有所下跌。其業務範圍廣泛，包括保險、鐵路和能源，主要集中在美國，受進口影響較小。