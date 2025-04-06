ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

川普關稅拆招　專家點3企業赴美併購戰略值得參考

▲美國總統川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲美國總統川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普拋出「對等關稅措施」震撼彈，全面性對160個國家課徵10%基礎關稅、去(2024)年與美國存在貿易逆差739億元美金的台灣，更將實施更高的對等關稅32%，逾1336.25萬股民心驚，專家點出3企業在美布局值得參考。

此次川普重手，在中國、東南亞大多數國家皆受到比台灣更高或相等的關稅情況下，台灣的製造生產基地轉移和貿易轉單效益，都將不再是台商的考量，赴美併購顯然是「快又有效」的一帖藥方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣併購與私募股權協會駱秉寬副理事長指出，其實近幾個月，國內大型廠商早已在徵詢、規劃、進行赴美國設立新公司或製造生產據點的作業了，關稅戰或許正是上市櫃公司思考去美國併購的時機點，中、大型台商在銀行的融資支援下，可以選擇併購美國具有相當人力資源、技術或生產效率不佳的水平競爭廠商或上下游供應鏈商，以作為策略因應，重新建立到美國生產銷售的新據點，一方面台商可以勇敢走出去擴展新商機，一方面也可以降低高關稅的衝擊！

面對關稅的衝擊之際，大部分的廠商因應之道，就是擴展新商機、增加銷售據點如歐洲、美洲以分散出口地區，降低出口到美國商品的比重，把關稅影響力降到最低，或者選擇直接去美國設廠；但是赴美國設廠要面臨時間緩不濟急，土地、蓋廠房、法規、人才、供應鏈等多重挑戰，對台商而言，恐怕需要相當的時間才能接軌，而併購具有相當資產的美國水平競爭廠商，或者是併購低負債，或者是有穩定獲利率的競爭廠商或上下游供應鏈也是一個選項，併購後只要在人才資源上做重組或調配，就可以在較短的時間內順利接軌生產製造銷售，減輕美國高關稅的衝擊。

駱秉寬舉例說，像連接線束大廠貿聯-KY（3665），公司既是特斯拉的供應商，也是AI供應鏈，就是透過一連串的併購策略，將總部就設在美國加州，在美國、加拿大、墨西哥就有5個生產銷售基地，歐洲也有14個廠、中國及東南亞國家也有15個廠，可以因應各國關稅、稅務情勢的變化隨時調整生產商品及出口地區，去年稅後淨利44億元，賺逾2.5個股本，業績憑借產品組合好、成本控制穩健以及生產基地分散3個優勢撐持。

這樣的併購策略與生產模式也是全球化和反全球化下自然產生的企業生存戰術；當然台商赴美併購當然也要徵詢會計師、律師選擇到美國州稅和生產條件較為合理的地區，例如像鴻海（2317）、環球晶圓（6488）等大廠都選擇去德州生產製造，都是可以思考的選擇。

過去台商在美中貿易戰時已將部分產能自中國遷移至東南亞國家，然以新公布的對等關稅政策來看，大部分東南亞國家及印度因與美國存在較大貿易逆差，落入被徵收更高個別對等關稅之範圍中，遷廠的策略已經趕不上川普總統的關稅戰速度了，台商貿易轉單效益將有限，遷移產能更是不可能了。

駱秉寬分析，在全球貿易政策不確定性的情況下，企業首先應瞭解現況，據實盤點是否輸美產品佔相當比例，評估對企業整體的影響。川普總統祭出關稅四大目的，首先即是為了平衡1兆2千億元貿易逆差、其次是美國服務業占GDP八成、出現「製造業空洞化」的問題，實施高關稅可以平衡產業生態；再來要將最具代表性的業關鍵產業如汽車、鋼鋁、半導體等拉回美國，美國政府針對所有外國進口汽車課徵25%關稅；最後，即是因「財政赤字太大」，美國有36.2兆美金國債，每年光是利息就要付1兆美金，超過美國國防一年支出，擬以關稅作為補齊財政赤字的手段。川普關稅策略能否達到具體設定的目的目前並不確定，但是關稅手段一定會拉到滿，直到達成某一個特定目標與階段性目標可以說是確定的。

所以，振興美國製造業、奪回美國經濟主權、保護美國內產業以及平衡財政赤字免受貿易逆差的影響，在短期內美國不致於降低關稅的情況下，台商除了擴展其他國家地區的商機、分散生產銷售國家、地區以外，選擇併購美國廠商的確是選項之一。

關鍵字： 川普美國併購貿聯-KY鴻海環球晶

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#北捷 府中站驚爆 #落軌　警消搜救中

推薦閱讀

裕隆反擊！　請政治人物停止不實指控

裕隆反擊！　請政治人物停止不實指控

美國總統川普對台課徵32%關稅爭議延燒，外傳政府百億資金照顧裕隆（2201），讓國外進口車在台銷售困難，裕隆今（6）日發布聲明，強調相關傳言以偏概全，「敬請媒體及政治人物停止對本集團的不實指控與毀謗」。

2025-04-06 12:39
對等關稅台股明天挫咧等　停損抄底策略一文看

對等關稅台股明天挫咧等　停損抄底策略一文看

關稅政策震撼全球，貿易戰風險再次升溫，恐慌指數 VIX 逼近45％。還記得沒多久前，台積電才宣布加大投資美國 2000 億美金、買波音 1300 億等投資，但卻換得 32% 關稅。看在世界各國眼裏，反而導致了選擇更強硬的立場回應關稅政策。除了中國在 4/4 推出 34% 關稅反制，歐盟成員國也將在 4 月 9 日就關稅反制措施進行投票，使局面出現了膽小鬼式博弈——「誰先認輸誰就輸」。

2025-04-06 12:52
賴清德座談前　自行車公會疾呼「請政府主動降關稅」對抗川普2.0

賴清德座談前　自行車公會疾呼「請政府主動降關稅」對抗川普2.0

為因應美國總統川普對台32%關稅措施，總統賴清德今（6）日下午將與中小企業進行座談，台灣自行車輸出業同業公會於會前發出政策解析，估計稅制上路3至6個月後將轉嫁到終端消費者，最快第3季通路將看到實質影響，呼籲政府府審慎研擬是否能主動釋出降稅訊號，以爭取與美方談判的空間，降低關稅壁壘所帶來的長期風險。

2025-04-06 11:59
川普關稅大刀揮下　陸行之提三解決方向「更擔心他國效仿」

川普關稅大刀揮下　陸行之提三解決方向「更擔心他國效仿」

美國總統川普宣布實施對等關稅政策。對所有國家徵收10%的基準關稅，對貿易逆差較大的國家徵收更高的關稅，對此知名分析師陸行之認為，目前各國解決之道有三個方向，同時他也認為，高通貨膨脹不可避免，實在看不出來美國Fed有多少本錢去砍利率，除非美國需求大崩盤，消費者先會砍非必需品需求。

2025-04-06 06:00
32%關稅網路文一堆「現實沒人在乎」還在爽玩！網笑：等周一就知道

32%關稅網路文一堆「現實沒人在乎」還在爽玩！網笑：等周一就知道

為了導正貿易逆差，美國總統川普日前宣布對等關稅制度，為全球經濟投下震撼彈，台灣更將面臨32%重稅，比南韓的25%、日本的25%還高，引起熱論，不過有網友表示，網路上明明有很多討論，但現實生活中根本沒有人在意。對此，網友笑喊，「星期一你就知道了」、「明天早上股市大崩就有感了」。

2025-04-06 12:16
加油注意！明起汽油小漲0.1元　柴油不動

加油注意！明起汽油小漲0.1元　柴油不動

台灣中油公司自明（7）日凌晨零時起汽油價格調漲0.1元、柴油價格不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.8元、95無鉛汽油每公升30.3元、98無鉛汽油每公升32.3元、超級柴油每公升27.9元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.5元及1.2元。

2025-04-06 12:07
先知？65萬YTR曝「3月初就出清台股」：低點再回來

先知？65萬YTR曝「3月初就出清台股」：低點再回來

美國總統川普的執政方式引發全球震盪，65萬訂閱「Men's Game 玩物誌」的Allen就直言，他在3月11日就覺得，川普在位的一天，所有事都不安定，所以當時就決定出清台股，「還好我先撤了。」透露他從疫情最嚴重時投入，現在退出，「如果遇到可能的嚴重動搖，我會先獲利了結，待低點時機再回來。」

2025-04-06 11:41
川普鐵拳重傷半導體　謝金河：台積電ADR市值已蒸發4200億美元

川普鐵拳重傷半導體　謝金河：台積電ADR市值已蒸發4200億美元

美國總統川普關稅嚇壞全球半導體股，財信傳媒董事長謝金河（老謝）形容川普「揮鐵拳」，讓半導體產業成重災區，估算台積電ADR市值已蒸發逾4200億美元，老謝直呼「半導體產業是撐起台灣產業的大柱，這回台灣受到的撞擊非同小可。」

2025-04-06 11:24
越跌越買砸4000萬　「股市女王」押債月領息20萬

越跌越買砸4000萬　「股市女王」押債月領息20萬

擁有37年台股資歷的李蜀芳，在證券投顧業有「股市女王」稱號，早年操作習性是看準標的便重押，風格犀利，獲利出場後再將戰果轉進房市，滾大財富。近期，她的投資戰場以債為主，強調越跌越買，不到2年帳上已獲利400萬元，每月穩領超過20萬元債息。

2025-04-06 07:57
定期定額投資孩子未來！　爸媽最愛10檔基金曝光

定期定額投資孩子未來！　爸媽最愛10檔基金曝光

兒童與親子理財近年來受到許多爸媽重視，根據基富通統計，平台上逾3成的父母都有為家中子女開戶，其中，超過8成採取定期定額。至於投資金額方面，每月固定3,000元的比例約4成，而3,000-5,000元、5,000-8,000元的人，都各有1成5，顯示兒童或親子理財的普惠程度相當高。

2025-04-06 06:05

讀者迴響

熱門新聞

裕隆反擊！　請政治人物停止不實指控

台積電周一補跌「甚至跌停」？專家給答案

友人不玩股「開心出國」　大票愣：這才可怕

32%關稅「現實沒人在乎」！網嘆：星期一就知道

怕套牢急出清？財經達人曝4招解套「先沉住氣」

恐怖「黑色星期一」再現？專家：當天美股大跌22.6%

聯電合併格芯成「美聯電」？經濟部回應了

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

越跌越買砸4000萬　「股市女王」押債月領息20萬

估台股周一崩2000點　新台幣下測33.5元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

#李珠珢 超會撩！電眼透過化妝鏡跟粉絲打招呼　當場直接電暈人家

川普肖像現身美簽卡！　首張「金卡」樣式曝

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

#北捷 一女落軌致列車停駛！旅客「走軌道疏散」畫面曝

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366