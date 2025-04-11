ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

國安基金進場？ 台股跌近600點急拉翻漲快百點　老AI股走揚

▲▼台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美股10日重挫，拖累台股今（11）日開盤一度大跌近600點，指數觸及18418.20低點，隨著買盤進場，指數急拉翻紅，一度拉漲98點，指數重回萬九，廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）等老AI全面翻紅，市場揣測國安基金適時發揮穩盤效果。

台股今早開盤50分鐘，指數最低來到18418.20點，交易40分鐘後由下跌逆轉翻紅，指數最高來到19098.79點。

[廣告]請繼續往下閱讀...


 

關鍵字： 台股美股股市廣達緯創

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

桃園轎車險滅頂！　平鎮環南地下道遇強降雨警方緊管制

推薦閱讀

去年Q1太好　散裝船今年Q1營收多數負成長、但全年仍享獲利

去年Q1太好　散裝船今年Q1營收多數負成長、但全年仍享獲利

去年首季散裝船運市場表現太好，致使今年除了長約比重特別高且擴充船隊的正德(2641)，其他各家上市櫃公司都出現營收衰退現象，不過除了四維航(5608)因為子公司綠舞國際觀光飯店因國內旅遊不佳還在虧損，全年可能在兩平上下，其餘各家估計今年仍將享有獲利。

2025-04-11 04:00
一表看14家金控第一季獲利　富邦金EPS 3.01居冠

一表看14家金控第一季獲利　富邦金EPS 3.01居冠

14家金控2025年3月、第一季自行結算獲利全數出爐，受新台幣匯損、台股下跌影響，14家金控第一季獲利總計約1436.19億元，年減8.6%，14家金控中只有新光金（2888）唯一一家虧損，第一季EPS-0.71元，富邦金以EPS3.01元居冠。

2025-04-11 00:05
為業者解惑　貿協製作川普關稅議題懶人包、提供對美諮詢服務

為業者解惑　貿協製作川普關稅議題懶人包、提供對美諮詢服務

川普的關稅政策讓很多企業主與貿易商晚上睡不著覺，經濟部與外貿協會了解業者的苦，由外貿協會製作「川普關稅議題懶人包」，透過各處與業界建立的LINE群組，廣發給業界參考，也PO在台灣經貿網供業界參考，另設立貿協對美諮詢服務，讓業界提出問題，由貿協與經濟部投資促進司合作，透過駐外單位向各國官方單位洽詢，取得正確資訊。

2025-04-11 01:05
高股息ETF避險資金簇擁　00878三檔人氣最旺

高股息ETF避險資金簇擁　00878三檔人氣最旺

川普對等關稅戰針對75國延長90天，台股迎來反彈契機，由於市場仍處於震盪期，資金也湧向具配息概念ETF，今（11）日國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）人氣十足，三檔在10點左右相繼翻紅， 00878、00919成交量突破10萬張，0056成交量也有8.5萬張。

2025-04-11 10:31
美元遭遇2022年以來最大跌幅　投資者湧入日圓、瑞郎避險

美元遭遇2022年以來最大跌幅　投資者湧入日圓、瑞郎避險

受到美國總統川普對等關稅影響，造成金融市場波動加劇，市場避險資金湧入日圓、瑞郎，紐約交易在10日（周四）收盤時，彭博美元即期指數下跌1.5%，創下自2022年以來最大單日跌幅，而日圓兌美元也走強至142.89，為去年9月30日以來新高價。

2025-04-11 10:28
國安基金進場？ 台股跌近600點急拉翻漲快百點　老AI股走揚

國安基金進場？ 台股跌近600點急拉翻漲快百點　老AI股走揚

美股10日重挫，拖累台股今（11）日開盤一度大跌近600點，指數觸及18418.20低點，隨著買盤進場，指數急拉翻紅，一度拉漲98點，指數重回萬九，廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）等老AI全面翻紅，市場揣測國安基金適時發揮穩盤效果。

2025-04-11 09:57
快訊／台股下挫逾580點　台積電跌27元至836

快訊／台股下挫逾580點　台積電跌27元至836

美國總統川普雖宣布暫緩對等關稅，但對中國課徵高達145%的關稅，貿易戰未歇，美股10日全面重挫，拖累台股今（11）日開盤，指數開盤走低至18418點，下挫581點，萬九失守，台積電（2310）下跌 27元至836元。

2025-04-11 09:05
謝金河：川普揮重拳全球陷深淵　費半指數是核心

謝金河：川普揮重拳全球陷深淵　費半指數是核心

四月三日川普祭出對等關稅，對全世界大多數國家來說，幾乎是一場災難，就像電影情節般的無差別攻擊，全世界有一八五個國家都遭到重稅伺候，輕的只有十％，重的如北洲小國賴索托五○％，台灣也領到三二％的高關稅稅率，川普揮出重拳，對全世界股市來說是幾乎是地球毀滅股的災難，迄今仍餘波盪漾。

2025-04-11 07:35
保時捷推出992.2世代油電911　看好新技術帶動豪華車市表現

保時捷推出992.2世代油電911　看好新技術帶動豪華車市表現

台灣保時捷今日發表全新 992.2 世代 911，其中全新 911 Carrera GTS 首度搭載 T-Hybrid 混合動力系統，針對今年豪華車款展望，在新科技配備加持下，保時捷表示，既有車主、車迷以及台灣消費者都相當看好，因此也期待之後豪華車市發展。

2025-04-10 23:52
擷發科3月營收達803萬元　年增破八成

擷發科3月營收達803萬元　年增破八成

ASIC設計服務商擷發科技（7796）公布2025年3月營收達803萬元，較去年同期成長82%，主要受惠於晶片設計服務專案進入完工驗收階段及AI軟體服務平台的試導入效益顯現。累計2025年第一季營收達3,614萬元，年增173%，顯現「ASIC設計服務」與「AI軟體服務平台」兩大核心業務已逐步開花結果，推動公司營運穩健成長。

2025-04-10 23:25

讀者迴響

熱門新聞

美稱對中課145%　道瓊盤中瀉2000點

台股暴漲1608點　外資趁機拋賣10大排行

他800萬重押台股3檔　「暴賺變慘賠」畢業

快訊／台股下挫逾580點　台積電跌27元至836

快訊／日經開盤大跌超過1000點　「關稅暫緩」行情僅1天

他周二說要存千張1檔股「今天大漲近20%」

台股強彈1608點　法人曝進場機會浮現

美股持續走跌！道瓊盤中「跌逾千點」

美股開盤走跌！道瓊重挫707點

謝金河預言「關稅戰」最終結局：川普隨意喊價帶來全球災難

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

【泰格與雪兒】控制狂男友

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366