「台灣價值剩下7塊多」股民怎麼辦？不敗教主曝策略：也是可以的

▲台股今日續開低盤。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

元大台灣價值高息（00940）有近76萬股民，4月1日上市滿一年，然而面對川普關稅戰，00940也受到影響，價格往下跌，「不敗教主」陳重銘對此發文表示，現在「台灣價值剩下7塊多」，不過股民要繼續抱著、逢低加碼，都是可以的。

元大台灣價值高息（00940）3月24日公告再配0.03元，預定4月10日除息，5月2日入帳。

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陳重銘在臉書粉專「不敗教主-陳重銘」上發文記錄，現在「台灣價值剩下7塊多」，以後不要再以「台灣價值」來命名了，萬一下市呢？接著陳重銘說，00940上市一年，股利沒有多少、價差沒賺到，唯一慶幸的就是股價下來、殖利率上升一些。

接著陳重銘分析，依照成分股表現，每個月恐怕還是配0.03元，「規模縮水無法配平準金，股價下跌沒辦法配資本利得，所以股利就趴在地板了」，他預估還會至少再趴一年，只要股價上不了10元，股利就會一直趴著。既然如此，股民該怎麼辦呢？他認為00940也不會下市，所以繼續抱著、逢低加碼都是可以的。

只是陳重銘認為，投資就是要放大資金效益，把錢放在更有報酬率的地方，所以他不建議All in一檔。他指出，現在元大金跌不少，但轉念一想，「00940是靠投資人賺錢，元大金則是靠00940賺錢，所以我選擇元大金，這樣聽懂了吧」。

本文經「不敗教主-陳重銘」授權引用