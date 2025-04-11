外資回補買超台股305億元創3個月大量　狂敲10檔一次看

川普關稅油價大跌 下周汽油估降0.9元、柴油降1.4元

川普關稅政策大轉彎，對等關稅暫緩90天，不過對中國的關稅拉到145％，美中兩國貿易關稅紛爭將導致全球景氣下降，加上OPEC+5月起加速增產，造成國際油價進一步下跌；依油價計算公式預估，下周國內汽油每公升可望調降0.9元、柴油也大降1.4元，如此95無鉛汽油可降為29.2元，但實際調整金額仍待中油周日（13日）公告。

SCFI連3紅！ 川普關稅急轉彎估下周爆艙搶運

川普關稅戰大轉彎，最新一期的SCFI運價指數雖連續3周走揚，但本周僅小幅上漲1.9點或0.13％至1394.68，且美國線運價呈現下跌趨勢，不過貨攬業者指出，目前客戶出貨回溫，艙位緊張中，可預期下周將出現爆艙搶運情況。

快訊／大陸輸美貨已少掉七成且續減 東南亞國家補不了大陸貨的缺口

國內超大型攬貨公司負責人與香港超大型攬貨公司高階指出，中國大陸運往的美國的貨載已經少掉七成，且持續減少中，估計很多訂單會轉到東南亞，但東南亞最多僅能補約三成的缺口，而且東南亞以低階貨為主，化工、鋼鐵、居家用品與高端貨補不了，估計兩岸三地開往美國的航班，僅能裝到五成左右的貨，應該會與華東、華北的航班併班。

川普關稅暫緩迎搶運潮！貨櫃三雄亮燈漲停 航空雙雄飆漲9％

川普關稅政策暫緩90天，不少貨主重新恢復出貨，貨櫃三雄今（11）日股價齊亮燈漲停，航空雙雄長榮航（2618）、華航（2610）也漲逾8％，成為盤面支撐亮點。業者透露，目前還沒有搶運的狀況出現，但隨著消費旺季將到來，貨量有望增加，預估美國線將會有搶運潮出現，且電子業也傳出會有急單湧現，拉貨潮可望再現。

日圓變貴！換匯價飆「0.2330」 10萬台幣少換近6萬日圓

川普關稅震撼全球股匯市，美元走弱，日圓強升，台銀日圓換匯牌告價今（11）午盤過後飆上「0.2330」，以10萬元台幣換匯，將比去（2024）年7月超甜價少換快6萬日圓，相當少吃60碗要價1千日圓的拉麵。

台積電17日法說！法人：看好Q2增長 憂關稅影響消費端需求

台積電（2330）預計下周四（17日）舉行法說會，市場屏息以待；本土法人釋出對台積電最新報告，預計在2025年第二季度的營收將有6%的增長，毛利率達到58.4%，符合市場預期。但由於不確定因素影響，2025年全年美金營收增長率可能降低1個百分點至24%。關稅也將進一步影響PC及智慧型手機的需求，但台積電仍被視為未來的主要贏家，預計2025年的EPS將達到59.6元，目標價為1,190元。

關稅引爆衰退！美股匯債三殺 投資人動搖對美國資產信心

美國總統川普延緩對等關稅90天，難挽回投資人信心！ 美股10日爆跌，今（11）日亞股中日股也重挫千餘點，根據《路透》報導，全球股市暴跌，美元進一步下跌，而瘋狂的債券拋售也在全球持續發酵，這些關稅政策加劇了市場對經濟深度衰退的擔憂，並動搖了投資者對美國資產的信心。

高股息ETF避險資金簇擁 00878三檔人氣最旺

川普對等關稅戰針對75國延長90天，台股迎來反彈契機，由於市場仍處於震盪期，資金也湧向具配息概念ETF，今（11）日國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）人氣十足，三檔在10點左右相繼翻紅， 00878、00919成交量突破10萬張，0056成交量也有8.5萬張。

美元遭遇2022年以來最大跌幅 投資者湧入日圓、瑞郎避險

受到美國總統川普對等關稅影響，造成金融市場波動加劇，市場避險資金湧入日圓、瑞郎，紐約交易在10日（周四）收盤時，彭博美元即期指數下跌1.5%，創下自2022年以來最大單日跌幅，而日圓兌美元也走強至142.89，為去年9月30日以來新高價。

國安基金進場？ 台股跌近600點急拉翻漲快百點 老AI股走揚

美股10日重挫，拖累台股今（11）日開盤一度大跌近600點，指數觸及18418.20低點，隨著買盤進場，指數急拉翻紅，一度拉漲98點，指數重回萬九，廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）等老AI全面翻紅，市場揣測國安基金適時發揮穩盤效果。