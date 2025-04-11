外資回補買超台股305億元創3個月大量　狂敲10檔一次看

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台股跌深反彈，今（11）日開低走高終場勁揚528.74點、漲幅2.78%，以19528.77點作收，而今年以來多站賣方的外資，今日卻大幅買超305.16億元，創下1月6日最大買超金額，其中復華台灣科技優息（00929）高居買第一名個股，買超張數5萬1666張，鴻海（2317）、群益台灣精選高息（00919）分居買超第二、三名個股，買超張數分別為4萬5891張，以及2萬7539張。
今日三大法人買超326.47億元，其中外資由賣超轉買，買超305.16億元；投信買超107.57億元；自營商則是賣超86.26億元，包括自行買賣方面賣超26.87億元，避險方面則是賣超59.38億元。
外資買超前五名個股除了鴻海為個股，其他四檔均為高配息ETF，買超第一名個股為00929，買超第三～五名分別為00919、國泰永續高股息（00878）2萬4027張、元大台灣價值高息（00940）2萬3682張。
買超第六～十名個股分別為華邦電（2344）1萬6706張、台積電（2330）1萬4689張、仁寶（2324）1萬3588張、元大航太防衛科技（00965）1萬2792張，以及廣達（2382）1萬570張。
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