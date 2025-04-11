台股跌「他All in薪水」連買3天！一票人進場撿便宜：後悔沒多買

▲不少人趁機會加碼進場。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

川普宣布75國對等關稅延後90天，台股崩盤3天後在昨（10）日翻紅，反彈1600多點，今指數開盤走低，下挫581點，對投資人來說，猶如坐雲霄飛車，就有網友表示，一直都是定期定額投資，難得遇到低價，但沒有現金可以加碼，好奇有人趁低價撿便宜進場嗎？就有網友指出，All in薪水連三天買進。

有網友在Dcard發文，「大家有趁這幾天撿便宜嗎？」每個月都會定期定額將資金投入證券戶，不過最近台股崩盤，即使想要撿便宜，手上也沒有現金，「很羨慕版上有人說，趁現在存了好久的現金開始買進。」

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他選擇蓋牌不看，不再關注市場動態，「就當作買了就忘記」，他認為，這段時間更能考驗定期定額投資的毅力，決定繼續讓系統自動扣款，「反正他自動扣我都不理他了，持續扣下去吧！抱著不動，蓋牌不看，當作刪掉APP，過幾年回來看。」

貼文曝光，有人抱持觀望態度，「我相信很少人敢買在前兩天，畢竟沒有人知道何時川普會再亂咬人，覺得這波反彈是讓你減碼，不是讓你一股腦再衝進去的」、「關稅才暫緩90天而已，不是永久暫停，之後會怎麼樣沒人知道」。

也有網友勇敢進場，「禮拜一到三，三天分批all in上個月薪水」、「有撿便宜，不過有分批」、「我是買了2張，因為大盤影響變便宜且和內需比較有關的股票，目前看起來報酬率還不錯」、「我三天都有買了一點，還有點後悔沒買多」、「有，肯定要加碼，但我自己是買美股」、「我禮拜一買到禮拜三，搭計程車的時候我在買股票，司機說別看了啦都跌，我說我正在買，他一臉難以置信」。

對於想出清、加碼的投資人，財經達人「股人阿勳」給出建議，有現金、有信仰的人，逢低分批進場；沒有現金的人，先沉住氣，做資產重整的功課，「不要開槓桿，不要All in，留點空間給自己喘息」，好公司的價值不會因為短期的市場恐慌而消失，與其猜低點，不如靠近價值點。

◎免責聲明：本文非任何投資建議與參考，投資人應獨立判斷、自負盈虧。