台股急跌3千點清洗融資浮額　外資法人：短線台股破底機率不高

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

本週受到川普關稅震撼彈影響，台股大跌-1769.45點，週線跌幅-8.31%，平均日均量4139.4億元，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，本週台股在關稅衝擊之下，同時出現史上最大跌點與漲點，而這波急跌近3千點的過程有成交量放量，籌碼面逐漸趨穩，且國安基金緊急進場也有利於市場情緒安定，預期短線再破底機率不高。

杜欣霈說明，從融資餘額來看，融資已大幅清洗、借券賣出如預期增加，上市融資餘額降至2238億，隨指數回落至2023年底水準，至於借券賣出餘額雖然來到1342萬張，分析歷年接近股東會及除權息旺季，此期間借券賣出餘額上升屬正常現象，且近期避險需求大增。

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杜欣霈表示，對等關稅影響中國歐盟及亞太國家甚鉅，目前除中國以外，各國均獲得川普對等關稅90天的緩衝期，短線對台股與全球股市空方短壓力驟降，然不可諱言，這90天仍需持續觀察，不確定性依然存在，金融市場依舊會波動，即使未來美國不再額外加徵關稅，但全球經濟仍將被基本10%關稅稅率拖累，且在美中雙方關稅摩擦升高之下，對市場仍將帶來波動衝擊性。

對於台股短中長期走勢，杜欣霈分析，隨時間進入第二季，將面臨繳稅季、企業對前景看法不明朗等，欲見到台股大漲不易，預期短線反彈後，台股將進入盤整走勢，創造長線買點，進入第四季後展開新一波多頭行情。

在選股上，杜欣霈認為，目前是低檔買進、創造微笑曲線的時機，建議挑選先進製程、封裝、邊緣運算、規格升級IC設計、光通訊、低軌衛星、機器人等，傳產可以MAGA受惠傳產，如航太、重電、工業自動化、生技、金融為首選。

