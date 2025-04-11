台積電17日法說！法人：看好Q2增長　憂關稅影響消費端需求

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

台積電（2330）預計下周四（17日）舉行法說會，市場屏息以待；本土法人釋出對台積電最新報告，預計在2025年第二季度的營收將有6%的增長，毛利率達到58.4%，符合市場預期。但由於不確定因素影響，2025年全年美金營收增長率可能降低1個百分點至24%。關稅也將進一步影響PC及智慧型手機的需求，但台積電仍被視為未來的主要贏家，預計2025年的EPS將達到59.6元，目標價為1,190元。

法人指出，受到關稅影響，台積電2025年第一季度的營收預計將減少5.1%。加上產能利用率下滑及地震導致相關廠區破損，2025年第一季度的毛利率將降低1.1個百分點至57.9%，EPS預計下降7.8%至13.3元。RTX50需求不振也影響了台積電的營收。預計2025年第二季度美金營收增長6%，毛利率達到58.4%，符合市場預期。EPS則可能增長7%至14.2元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台積電預計2025年的財務狀況將保持穩定，但不確定性可能使得2025年預測有所下調。整體來看，台積電仍被視為未來的主要贏家，預計2025年的EPS將達到59.6元，目標價為1,190元。

法人預測，公司在2025年的營收將增長約25％，並預計資本支出將維持在400億美元。AI相關營收預計持續強勁成長，但關稅影響可能會抑制消費需求。公司預期2025年美國營收增幅為24％，而在亞利桑那州的新投資計劃將於原先計劃中的三座廠完成後開始執行。2025年資本支出預計達407億美元，折舊費用則將每年增長12％。

法人也指出，關稅可能對PC和智慧型手機的需求造成最大影響。短期內，伺服器和網路設備等領域的需求預計保持穩定。預測顯示，2025年下半年關稅將對PC和智慧型手機市場造成壓力，尤其是Intel公司的產品。若出現此情況，公司預期將積極調整策略，並且Intel之PC和伺服器CPU產品將會受到市場擾動，影響公司營收成長。

儘管消費需求展望疲弱，法人調整2025/26年EPS預估至2.2％至9.1％，並將目標價從1,500元調至1,190元。基於20倍本益比，預計2025年EPS為59.6元。公司總經不確定性增加，重申買進評等。