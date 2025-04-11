800萬買這3檔股票　暴賺變「慘賠240萬」！他PO畢業文：全出清了

▲原PO需要現金，於是把持股都賣了。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台股這周走勢猶如雲霄飛車，崩盤3天後在昨（10）日翻紅，有股民發「畢業文」，手上有90張楠梓電（2316）、15張雄獅（2731）以及15張茂順（9942），共3檔股票，成本約800多萬元，去年八月帳面獲利250萬元，如今被川普一搞，變成虧損240萬元，忍痛認賠出清。

網友在PTT發文，「第一次股版發文就是畢業文」，信奉價值投資，只買個股不碰槓桿、期貨、融資，深信放著就會漲回來，但去年台股表現優良，帳面獲利高達250萬元，沒想到川普關稅大刀一揮，全球股市遭血洗，直接轉為虧損240萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，今年底需要現金買房，於是將手中持股全部出清，「至少現在認賠我勉強還繳得起，建議各位拿用不到的閒錢買股，至少只是錢少了而不是欠一屁股，不用去公園人擠人」。他也提到，9日楠梓電跌停，是被他「灌」到跌停。

從原PO貼出的對帳單可見，買股成本約838萬元，楠梓電90張、雄獅15張、茂順15張，累計報酬率為-28.7%，虧損金額240萬元。他也提到，房子是買在澳洲，不是台灣，「好在澳幣走跌，勉強換匯補了點虧損」。

貼文曝光，網友安慰他，「以後會賺回來的」、「活下去就有希望」、「現在出場不一定是壞事」、「價值投資沒錯，錯在碰到一隻叫做川普的黑天鵝」、「生活才是真的 數字都是假的，正確的選擇」、「發畢業文都推勇氣」、「至少可以好好睡覺了」、「真的急用沒辦法，下次賺回來」、「肯停損的才是贏家，韭菜如我還在套」。