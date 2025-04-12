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跑單幫少年　靠1產品打造全台最大王國

創宇通訊總經理莊涵凱在手機產業一待27年，從跑單幫少年身變身二手手機霸主，是全台最大二手手機商。

▲創宇通訊總經理莊涵凱在手機產業一待27年，從跑單幫少年身變身二手手機霸主，是全台最大二手手機商。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

手機市場競爭激烈，但創宇通訊卻選擇了一條與眾不同的路：專攻二手手機。由總經理莊涵凱一手打造，從默默無聞的小門市開始，如今已是全台最大二手手機商，月銷六千支手機，去年營收6.45億元。

莊凱涵17歲就在通訊行打工，為多賺錢、勤奮工作，21歲用10萬元跑單幫賣手機起家，在夾縫中找生機。昔日跑單幫少年變身產業領頭羊，除了專精還有一身韌性。

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創宇通訊總經理莊涵凱，17歲時因家道中落，開始在通訊行打工，從櫃台、業務到跑單幫賣手機，累積豐富經驗。21歲時，他以10萬元創業資金開始跑單幫生意，頻繁往返台北與中壢之間，迅速銷售手機，拚搏週轉率。

創宇早在12年前就首創二手機分級制，依外觀刮傷面積依次分為S、A、B、C級，提供不同保固時間。

▲創宇早在12年前就首創二手機分級制，依外觀刮傷面積依次分為S、A、B、C級，提供不同保固時間。

但創業路從來不平順。2003年，聯發科推出一款手機晶片，引爆大陸山寨機潮，讓他跑單幫生意遇瓶頸。為了找活路，他決定去中國深圳一探究竟，「深圳華強北（中國電子第一街）有一大堆方案商，全世界的人都跑來這裡做手機，成本一千元就能做一支，我湊了三百萬元，批回三千支手機，貼上自有品牌帶回台灣批發。」卻因為身上已無銀彈，客戶跟他批貨需要立刻付錢，不能週結或月結，導致乏人問津。最後他只能賤價拋售。兩年下來，把跑單幫賺的錢都賠光，又從零開始。

創宇回收的每支二手手機，都會先跑完軟體檢測，有狀況就直接送維修部。

▲創宇回收的每支二手手機，都會先跑完軟體檢測，有狀況就直接送維修部。

2010年，智慧型手機問世，他嗅到價格水漲船高的趨勢，認為「單價變貴，就會有二手需求」，遂申請青年創業貸款，成立創宇通訊，再次創業。一開始他以收購二手機出口為主，後來在中壢開設第一間門市，機況好的手機就留在店內販售，不好的則外銷。為避免爭議，他甚至放棄新機市場，專賣二手，成為全台第一家二手手機專賣店。

已做出規模的創宇，是許多大廠的指定回收商，一年回收逾10萬支二手手機。

▲已做出規模的創宇，是許多大廠的指定回收商，一年回收逾10萬支二手手機。

「新手機太多人在做，我要的是藍海市場。」莊涵凱的堅持也體現在服務上。創宇導入業界首創的手機分級制度、檢測報告與資安抹除機制，消除消費者對二手機的疑慮。他直言：「二手機最難的是建立信任。我賣的不只是手機，而是透明、誠信的標準化流程。」

莊涵凱說，做二手手機生意最困難就是要解決消費者對二手兩字的疑慮。創宇有完整的手機整理流水線，每個環節都有專門team負責。

▲莊涵凱說，做二手手機生意最困難就是要解決消費者對二手兩字的疑慮。創宇有完整的手機整理流水線，每個環節都有專門team負責。

創宇去年搬到中壢新總部，300坪空間除了辦公室、倉庫、整理手機流水線外，還設有門市。

▲創宇去年搬到中壢新總部，300坪空間除了辦公室、倉庫、整理手機流水線外，還設有門市。

從通訊行小弟、跑單幫少年到產業領頭羊，莊涵凱一待就是27年。他親眼見證手機產業的變化、無數品牌興衰，而他靠著轉念與堅持，在縫隙中撐起了一片藍海。更多詳盡的內容，請看【二手財煉成霸業】完整報導


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