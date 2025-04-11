快訊／說不跌還是跌了　美國線每大箱運價跌400美元、非聯盟跌800美元

▲美國線每大箱運價跌400美元。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

昨(10)日因美國暫緩對75國徵收對等關稅，貨櫃船公司昨日通知客戶取消每大箱(40呎)運價降低400美元計畫，表示原運價延用至本月底，未料今日紛紛恢復每大箱(40尺櫃)降400美元辦法，非聯盟船還一口氣降800美元。超大型攬貨公司分析，大陸貨消失得太快，船班怎麼裝都裝不滿，是船公司不得不降價的原因。

今日美國線前五大貨櫃船公司有一家率先降價400美元，美西從每大箱2500美元降到2100美元，美東從3500美元降到3100美元，其他公司陸續跟進，非聯盟船則降約800美元，美西收1600-1700美元；東南亞國家雖然出貨量增溫，但因航線都與大陸相連，大陸貨驟減七成，怎麼裝都裝不滿，因此東南亞地區運價也漲不上去。

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以東南亞國家當中貨量最高的越南來說，美國線船隻多半是靠了越南之後航往深圳、廈門、台灣裝貨，再航往美國，或是靠上海、寧波與釜山之後航往美國，而從航班配置來看，船公司東南亞的艙位配置不到三成，估計與這兩年美國抓洗產地的貨有關。

有台灣出口商一年前銷往美國的蜂蜜，美國海關以台灣蜂蜜產能有限理由，認定是大陸蜂蜜，台灣出口商堅決不承認，貨在美國港口放了一年，出口商就把公司給關了。

攬貨業對於市場後續運價看法不一，有超大型攬貨公司認為運價會繼續下探，因為目前美國收的10%基本關稅，對供應商來說還是很傷的，估計訂單會少兩成；但也有大型攬貨公司認為，船公司會透過大量減班穩住運價，尤其是運價已在成本線上下，美國線五月長約一簽就是一年，船公司會全力守住運價。

根據德魯里(Drewry)今日公布的最新統計，在跨太平洋、跨大西洋和亞洲-北歐和地中海三大主要東西向航線，在第16周(4月14日至4月20日)和第20周(5月12日至5月18日)期間，有83個航班被取消，總共有713個預定航班，取消率為12%。

Drewry預測，在接下來的5周內，大部分東西向取消的航班將影響到跨太平洋東行53%，其次是亞洲-北歐和地中海29%和跨大西洋西行的18%。

而美國線如果裝載率嚴重惡化，攬貨業估計船公司還會進一步減併班，只是船隻閒置還是要支付固定成本，美國線在中美貿易大戰沒有歇止前，船公司是要虧錢營運的。

ONE、HMM和陽明組成的「Premier Alliance」已決定暫停原定於5月啟航的跨太平洋美國航線。 Linerlytica指出，亞洲託運人已大規模取消美國方向的訂艙，市場信心顯著動搖。