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關稅引爆衰退！美股匯債三殺　投資人動搖對美國資產信心

▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲美國總統川普延緩對等關稅90天，難挽回投資人信心、示意圖。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／綜合報導

美國總統川普延緩對等關稅90天，難挽回投資人信心！ 美股10日爆跌，今（11）日亞股中日股也重挫千餘點，根據《路透》報導，全球股市暴跌，美元進一步下跌，而瘋狂的債券拋售也在全球持續發酵，這些關稅政策加劇了市場對經濟深度衰退的擔憂，並動搖了投資者對美國資產的信心。

這種焦慮引發了投資者湧向避險資產的浪潮，導致瑞士法郎兌美元匯率飆升至10年來的最高點，而在川普暫時降低對許多國家的關稅後，黃金價格在短暫但大幅的反彈後創下新高。

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倫敦證券交易所的數據顯示，亞洲時段美國公債拋售速度加快，10 年期美國公債殖利率升至 4.475%，當周上漲超過 40 個基點（1個基點0.01%），為 2001 年以來的最大漲幅。

報導稱，全球各地的分析師和投資者都指出，本周美國國債的大幅拋售和美元的疲軟表明，人們對世界最大經濟體的信心已經動搖。

Capital.com 高級金融市場分析師 Kyle Rodda 表示，「顯然，美國資產正在外流。貨幣和債券市場的下跌從來都不是一個好兆頭，」這超出了經濟成長放緩和貿易不確定性的影響。

華僑銀行駐新加坡投資策略董事總經理Vasu Menon表示，鑑於增長和通膨擔憂、市場情緒波動以及貿易和關稅方面的快速變化，全球風險資產的短期前景仍然不確定。

報導稱，過去幾周，美元遭遇持續拋售，交易員紛紛尋求日圓、瑞士法郎和歐元作為避險貨幣。 今美元兌瑞士法郎跌至10年來的最低點，兌日圓跌至6個月來的最低點，歐元飆升 1.7%，至 1.13855 美元，創下 2022 年 2 月以來的最低水準。

衡量美元對其他六種貨幣匯率的美元指數自2023年7月以來首次跌破100。

關鍵字： 美股川普對等關稅全球市場投資者

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