周二說要存1千張1檔股「今天大漲近20%」！不敗教主曬圖：沒唬

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

美國總統川普對等關稅政策髮夾彎，台股從周一暴跌兩千點、周三國安基金護盤卻跌更兇，到今（10）日周四暴漲，讓許多投資人快瘋了。「不敗教主」陳重銘今日在粉專發文，說自己周二曾說要存某檔股票1000張，文中附上截圖，只見該檔今天大漲快20%，讓網友驚呼連連「賺翻了！」

陳重銘在粉專貼出一張截圖，「謎底揭曉，星期二晚上直播，我說要存1000張的，就是這一檔」，截圖中可見，他指的是「國泰費城半導體（00830）」。陳重銘還在留言處還附上直播影片，證明自己沒有在唬爛。

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貼文引發熱論，許多人羨慕不已，「ETF也可以漲停板，請保持到收盤，真的是大場面」、「跌最深就它，抄底耶！」「跌最深，漲最多」、「1000張賺翻了」、「不敗要改稱先知了」、「持續抱緊，目前90張。」

還有網友笑呼，「哈，這支我抱緊緊，但只有100張」、「老師的提醒，一路都是知識！這次重挫進場標普500！」「台積電買不起的，就買這支，等於買台積電」、「有小跟一下」、「完美詮一股不賣、奇蹟自來。」

事實上，台股7日恢復連假後開盤時，幾乎全部躺平，上市櫃股高達1688檔以跌停10%作收，更慘的是，海外ETF無漲跌幅限制，國泰費城半導體（00830）與兆豐洲際半導體（00911）連動美股最慘，以下跌逾2成作收。