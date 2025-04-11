川普關稅暫緩迎搶運潮！貨櫃三雄亮燈漲停　航空雙雄飆漲9％

▲貨櫃三雄漲停。（圖／台灣港務公司提供）



記者廖婕妤／台北報導

川普關稅政策暫緩90天，不少貨主重新恢復出貨，貨櫃三雄今（11）日股價齊亮燈漲停，航空雙雄長榮航（2618）、華航（2610）也漲逾8％，成為盤面支撐亮點。業者透露，目前還沒有搶運的狀況出現，但隨著消費旺季將到來，貨量有望增加，預估美國線將會有搶運潮出現，且電子業也傳出會有急單湧現，拉貨潮可望再現。

陽明（2609）、萬海（2615）本周一至周三連吞3根跌停，川普關稅政策急轉彎後，昨日跟今日都亮紅燈，今股價分別來到68.4元及73.9元；長榮（2603）昨收漲停，今盤中也衝上漲停價206.5元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

華航（2610）、長榮航（2618）昨亮燈漲停後，公告3月營收都寫下同期新高，Q1營收也都站穩500億元關卡，加上航空貨運有些客戶也開始恢復出貨，今股價持續走高，華航盤中一度再觸及漲停，長榮航也飆漲逾9％，

業者表示，川普政策大轉彎後，從台灣、東南亞出口到美國的貨都陸續恢復，尤其存貨不足的，也都加緊腳步安排出貨，不過目前都還不到搶運的程度，還要再觀察，但隨著消費旺季來臨，貨量有望增加，電子業也傳出會有急單湧現，不排除會有搶運情況出現；空運有些客戶也恢復出貨。

法人指出，貨櫃三雄今年首季營收都呈現成長態勢，長榮近1100億元、寫歷史次高，萬海年增超過3成，陽明也成長近4％，預計三雄首季獲利也會不錯；其中，長榮以美洲線占比最高，且目前在台股的權值排行第13名，國安基金很有可能進場布局，加上配息高殖利率等，都成為股價上漲的利多。