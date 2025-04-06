消費740億美元就能降稅！他一算「下單6166萬支iPhone」才能補

▲川普向全球多國發動關稅戰。（圖／路透，下同）

記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普4月2日宣布對等關稅措施，全球哀鴻遍野，台灣將面臨32%重稅，比南韓的25%、日本的25%還高，臉書粉專「游庭皓的財經皓角」估算，美國對台灣的貿易逆差為740億美元，需要消費740億美元才可以降低稅率，大概是購買148萬輛特斯拉Model Y，或是下訂6166萬支iPhone。

臉書粉專「游庭皓的財經皓角」發文，美國對台灣的貿易逆差達到740億美元（約新台幣23兆元），若台灣要完全消耗這個逆差，需要消費相當數額的美國產品，才能讓美國大幅降低對台灣的稅率。

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至於740億美元是什麼概念呢？粉專指出，大概是購買96架波音787（每架約2.5億美元），購買148萬輛特斯拉 Model Y（每輛約5萬美元），下訂6166萬支iPhone，或是進口1480萬噸牛肉（台灣一年吃牛肉約15萬噸，等於要吃快100年）。

貼文曝光，掀起網友討論，「米國人口大台灣15倍的國家，以對等的關係來說，我們明明買很多東西了」、「這筆錢用來建核武更有用」、「換算學校營養午餐，可以吃到世界末日嗎」、「看來只有牛肉買一送一可以救了」、「與美國統一，我們當美國人，就解決了」、「汽車關稅降到跟日本一樣，剩下的老百姓會幫你」。

近日台股適逢清明連假休市，外界擔憂7日開盤恐也難逃重擊，為穩定金融市場，行政院長卓榮泰4日召開記者會，宣布9大面向及20項措施、總經費880億（工業700億、農業180億）的協助方案。針對下週一股市開盤變化，卓指出，未來衝擊一定是有的，這一兩天會再跟產業界持續溝通，期待禮拜一有所掌控，但一定要有心理準備，可能會面對一場震撼。