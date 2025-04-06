快訊／金管會出手救市　先射3箭「借券、融券交易調整」

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

金管會主委彭金隆與證交所董事長林修銘今（6）日上午赴行政院院長官邸會報，傍晚金管會發布新聞稿宣告救市3箭，包括放寬融資保證金差額、調整每日盤中借券賣出委託數量及融券保證金成數等，明（7）日起至11日暫行。

以下為金管會說明：

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近期美國公布對等關稅相關措施後，造成國際股市大幅震盪，金管會於清明連假休市期間，仍持續掌握國際金融情勢及國際股市變化，並對各種方案進行妥善研擬，俾適時採取必要措施。

由於美國對等關稅政策連日造成各國股市巨幅下跌，且適逢台股連假期間休市並未同步反應，加上國際市場資訊尚未完全明朗，勢必對台灣資本市場穩定，產生諸多重大不確定變數。又國際貿易及關稅課徵問題錯綜複雜多變，在諸多資訊尚未明朗前，為維持股市穩定並兼顧投資人權益，金管會於本(6)日宣布自114年4月7日起至114年4月11日止採行下列暫行措施：

一、 投資人經證券金融事業或證券商同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值之其他多元擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。

二、 調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之30%調降為3%，但證券商因發行認售權證、指數投資證券、營業處所經營結構型商品與股權衍生性商品交易業務、擔任受益憑證流動量提供者或期貨自營商擔任股票選擇權或股票期貨造市者等避險需求、或證券商擔任股票造市者提供買賣報價或避險需求之借券賣出，得不受限制。

三、 上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數由90%調整為130%。

在前述期間，金管會仍將持續關注國際金融情勢變化，及國內資本市場狀況，適時調整上述相關股市穩定措施。