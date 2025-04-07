海外ETF比跌停更慘！2檔重挫逾2成　傷勢排行一表看

▲台股暴跌，海外ETF傷勢沉重。（圖／記者湯興漢攝攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股（7）日恢復連假後開盤，幾乎全部躺平，上市櫃股高達1688檔以跌停10%作收，不過更慘的是，海外ETF無漲跌幅限制，統計今日有國泰費城半導體（00830）與兆豐洲際半導體（00911）連動美股最慘，以下跌逾2成作收。

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另外連動日股的台新日本半導體（00951）與中信日本半導體（00954）跌幅逾18%居第3、第4名，跌勢排第5的是國泰智能電動車（00893）跌幅逾17%。

以跌勢最慘00830來看，由於美股沒有漲跌幅限制，美國費城半導體指數清明假期跌幅-15.6%，今台股開盤後同樣難逃下跌命運，跌幅來到-20.62%，00830經理人李翰林表示，此次川普推出的關稅政策，關稅稅率的訂定並無合理的理論基礎，計算公式出乎市場預料的不合理，顯示川普第一階段目標，只是逼各國上談判桌，而非實際想課徵目前表定的最高關稅稅率。

李翰林認為，市場無法捉摸川普關稅底線，亦無法把握何時才會談判結束、對經濟的衝擊實際程度為何，經濟短線進入預期必然衰退的階段，但長期則未必陷入重度衰退的困境。

李翰林進一步指出，短期來看，恐慌心理主導市場，風險趨避情緒高漲，各產業皆受到無差別打擊下挫，防禦性類股須待市場回復理性後才會轉為強勢，現階段建議逢低緩加碼，勿看到大跌就直接接刀，亦不適合加槓桿來搶反彈，應待接連下跌時再分批進場承接低價，以累積相對便宜的更多投資單位數，或維持定期定額，進行微笑曲線的長線布局。