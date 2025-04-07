聯發國際暫無調漲計畫　原物料安排由中南美洲進口降低關稅衝擊

▲聯發國際董事長鄭凱隆。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

川普提出對等關稅，台灣遭課徵32%關稅，引發市場恐慌，近年來手搖飲業者積極前往美國布局，聯發國際（2756）表示，新品牌「UG」成為第二成長曲線，目前正準備在香港、美國及東協等多國陸續插旗，在全球多點開花策略下，門店所需原物料未來也可安排由中南美洲進口，集團成長動能不致受到關稅因素影響，看好今年營收有機會挑戰集團新高；另目前飲品也沒有調漲計畫。



聯發國際表示，創始品牌Sharetea目前在美國有超過160店，美國市場仍有極大開發潛力，為因應美國市場雙茶飲品牌Sharetea及UG長期發展，在二年前就設立自有倉儲及在地購銷系統，供應當地門店原物料需求，同時，門店所需原物料未來也可安排由中南美洲進口，因此並不會受到到此波對等關稅太大衝擊。



聯發國際指出，公司也強調多角化布局，全AI系統化茶飲店UG開店後就引爆話題，各店單日平均銷量皆突破1300杯以上，日前更強勢進軍中南部，在嘉義、高雄連開2店，目前全台已經有8家直營店、4家加盟店共12家門店，對於集團營收貢獻不斷增加；海外市場也有斬獲，今年也展開香港、美國、新加坡、馬來西亞等國際市場布局，其中香港在5月底就會開出5家門店，成為UG跨出海外的第一站，其他市場今年也將陸續會有好消息。



聯發國際強調，此波對等關稅稅率雖高，但重點在高科技產品，餐飲業並非重點，也相信在政府出面與美方交涉後，稅率可望進一步降低；對於聯發國際來說，美國市場雖然重要，但並非未來唯一的重點區域，在全球多角化布局有成果後，未來不管是Sharetea或UG，在各個市場都能有穩定的營收貢獻。

聯發國際今年2月合併營收為5795.2萬元，年增57.68％；累計今年前2月合併營收為1.23億元，年增21.63％。