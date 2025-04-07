美32%關稅衝擊出口廠商　許淑華：中央880億紓困預算如杯水車薪

▲南投縣長許淑華因應美關稅對該縣產業衝擊議題，責成建設處及南投縣工商發展投資策進會儘快完成廠商訪查工作，聽取企業心聲。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

美國大幅調高對台關稅、產業界和股市遭受嚴重衝擊，南投縣長許淑華表示，目前尚未見中央有其他比較具體的做法，其中880億元特別預算編列與過去的前瞻預算相較，「簡直是杯水車薪」，因此指示縣府相關單位執行廠商訪查，了解縣內廠商受影響情況，並彙整意見提供中央參考，以利研議後續協助方案，助企業度過難關。

美國總統川普在美東時間2日宣布針對台課徵達32%關稅，衝擊國內產業；許淑華今天於縣務會議中以彰化為例表示，彰縣是工業大縣，而南投屬觀光、農業大縣，面對企業界的問題自然較彰化縣小，但轄內還是有非常多的中小企業，同時縣府開發的幾個園區，也正積極開發招商中，其中許多工業區廠商是以出口為主，恐無法迴避高關稅風險。

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許淑華指出，已責成建設處及南投縣工商發展投資策進會儘快完成廠商訪查工作，聽取企業心聲、了解他們所碰到的困難及處境，以及需要縣府及中央協助的部分，以作為後續因應及紓困方案參考。

許淑華直言，目前中央僅有總統賴清德提出5策略因應，及行政院提出的9大面向、20大措施，其中880億元特別預算編列做法跟過去差不多，但遠不如前總統蔡英文任內推出的前瞻預算8000億元，例如金融支持的貸款部分可能就無法達到企業界的需求；因此不管中央後續發布的相關措施是什麼，縣府會就縣內的業者碰到的困境及需要，採取較為積極的做法來協助企業。