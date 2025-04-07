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生合生物5月掛牌上櫃　全年營運拚雙位數成長

▲生合生物經營團隊。（圖／記者廖婕妤攝）

▲生合生物經營團隊。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

益生菌原料供應廠生合生物（1295）將於5月掛牌上櫃，暫定每股承銷價60元；總經理楊川賢指出，台灣保健品代工業務每年營收目標成長10％；飼料添加劑業務在東南亞、中南美洲市場都以雙位數成長為目標，整體看好全年營運拚雙位數成長。

生合生物發言人張秀如表示，去年營收獲利雙成長，主要是因動物飼料添加劑在東南亞擴展市場有成，加上國內知名益生菌廠商配合進行產品升級，以及中國市場提高益生菌的菌數，皆貢獻營收並提高毛利率，今年營運目標拚雙位數成長。

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董事長楊連傳則說，公司銷售營收及區域分別為台灣佔比46％、中國佔比30%、東南亞佔比15%，美國佔比則不到1%，因此不受川普關稅戰影響。

生合生物表示，旗下產品橫跨人體保健食品、機能性食品、寵物保健食品、動物飼料添加劑、植物保鮮劑等多元領域。在人體保健方面，持續透過臨床驗證深化其科學依據；在動物保健應用上，益生菌因其能有效改善腸道菌相、提高消化效率與免疫力，不僅為畜產業帶來健康與經濟雙重效益，也符合全球畜產品品質提升與抗生素替代的趨勢。

根據MarketsandMarkets預測，2029年全球益生菌規模可突破1057億美元，年複合成長率達8.2％；而根據Euromonitor分析，全球膳食補充品市場亦將從2023年的1337億美元成長至2027年的1650億美元，其中益生菌與膳食纖維類產品被視為主要驅動力。

生合生物指出，近年隨著消費者健康意識抬頭，使營養保健品不再是年長者或病患的專屬，年輕族群與健康個體也日漸投入，帶動市場需求快速成長；公司透過對微生物體的深入解析，持續開發新一代的益生菌產品，並與預防醫學、臨床檢測等跨領域合作，不斷深化產品專業性與應用廣度，擴大商業效益。

生合生物去年合併營收為9.89億元，稅後淨利為1.7億元，EPS為5.43元，營收獲利都寫下新高；累計今年前2月合併營收為1.37億元，年增5.96％。

關鍵字： 益生菌生合生物健康保健營收食品工業

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