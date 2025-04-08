台股慘遭血洗全數跌停！　股災避險：美債、黃金ETF成避風港

▲台股暴跌。（圖／記者湯興漢攝攝）

文／股股小幫手

全球市場等待川普的關稅政策終於出台，結果對等關稅沒等到，反而等來了對等貿易逆差關稅，股編也親眼見證台、美股在45秒內跳水千點的行情，只能說活久見，活久見，道瓊、標普、納斯達克、費半、羅素2000指數皆大幅下跌，其中納指、羅素進入技術性熊市，費半更從去年高點大跌超過40%。

然而究竟到底怎麼了？全球這場風暴是如何醞釀的?他背後牽涉到的難題會是什麼？投資人可以怎麼做？今天一次搞清楚。

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美國經濟過去兩年很強勁，主要原因是大量財政赤字（政府大幅借錢支出），再加上央行透過ONRRP（逆回購）給市場大量流動性。

現在問題來了，財政赤字要削減（馬斯克帶頭主張的）、ONRRP已經用光，經濟增長的動能明顯被削弱了。

動能削弱 ≠ 必然衰退，但很容易讓市場擔憂衰退，這種預期會導致消費者信心下降，形成「預期自我實現」的惡性循環。

而第一階段是股市與原物料等與衰退預期有關的資產開始下跌，我們看到美股四大指數在兩個月內從歷史高點跌入熊市，各大原物料與原油價格暴跌，債券與日圓大漲，川普關稅衝擊成為了點燃全球經濟的重要導火線。

而最驚人的是，彭博製作的預估圖，可以看到川普這種做法使美國平均關稅直接跳升到35%，創下百年來最高紀錄。

而且，今日全球經濟更高度整合，美國消費者與企業對中國及國外供應鏈依賴更深，因此這次選民反彈的可能性更大，政治風險更高。

如果川普堅持，未來會怎麼樣？

股編認為川普如果堅持如此強硬的關稅政策，不僅難以達到尼克森當年的成功，反而會重複1930年《斯姆特-霍利關稅法》的悲劇：

全球貿易大幅萎縮，導致經濟停滯＋高通膨（滯脹）。

地緣政治風險大幅提高（多極化世界衝突加劇），對全球經濟構成長期傷害。

回顧美國歷史，美國胡佛總統任內為了保護國內產業，簽署 1930 年斯姆特霍利關稅法案，平均關稅率從 5% 上升至 20%，使得其他國家採取報復性關稅行動，造成全球經濟、貿易一蹶不振，進入「經濟大蕭條時期」。

近期彭博最新預估，川普關稅造成的經濟衝擊，將使美國 1Q25 GDP 成長從 2.2% 下修至 1.2%，2025 年從 2.3% 下修至 2%，國內券商元大投顧也出具報告認為關稅調整光是20%就可以對美國GDP造成2025(-0.48%)、2026(-1.24)、2027(-1.24%)的巨大衝擊。

那看到這裡，股編還是要嚴重聲明，我們不是在暗示未來全球經濟一定會走向大蕭條的路線，這點要請讀者不要緊張，而是希望我們了解歷史不會重複但總是押韻的狀況，是希望能有效應對未來，提前做好準備。

硬著陸的特徵可以從債市看到訊號，尤其是CCC(垃圾債)，歷史上幾次崩跌時間如2008年、2016年與2020年時，垃圾債的利差超過10％就是硬著陸的訊號，目前我們開始看到該數字往上竄，來到9.8%左右，似乎已經相當逼近，在不確定性高的環境中，建議適當保守資產配置，可以先分成短期與長期觀察。

短期觀察：

利用美元現金與短期美債避險。

減少股票或高風險資產，考慮降低或出脫TLT。

強調「先控制好風險再來思考報酬」。

長期觀察：

提高黃金與貴金屬配置，作為防禦未來滯脹風險的工具。

留意全球多極化、逆全球化趨勢帶來的產業結構重組。

而美國公債是由世界第一大經濟體美國為擔保對象，幾乎可視為無風險資產的存在，更是全球資金配置固定收益資產的基本標配，也是經濟衰退的重要避險工具，當然除此之外投資人也可以利用黃金ETF進行避險，抵禦衰退。