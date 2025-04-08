ETF下市+1！00925申請清算　今年第3檔

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今年才4個月，又有ETF下市！新光投信所發行「新光標普電動車ETF」（00925）今（8）日宣布因為連續30日淨值未達1億元以下，已符合下市規定，將在金管會核准後辦理清算，為今年以來第3檔下市ETF。

這是繼富邦中國投等債ETF（00784B）、復華次順位金融債（00790B）後，今年第3檔因人氣欠佳而下市的ETF。依集保統計，00784B受益人目前剩62人、00790B則僅38人，00925受益人586人。

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00925今日以上漲0.72元或5.1%、每股14.84元作收，成交量318張，每股淨值14.91元。

細看00925前5大成分股，最大為特斯拉與本田汽車（皆佔成分股8.97%），其後則是康明斯（8.22%）、通用汽車（7.98%）與小鵬汽車（7.86%）。

依據公開資訊，00925在2023年4月18日上市，發行價為每股15元，初上市時規模曾高達5.16億元，雖然今年以來報酬率為負4.15％，但成立以來基金報酬率尚有18.47%，目前規模約9735.33萬元。

目前ETF發行規定，最近30日營業日平均規模低於終止門檻就要下市，股票ETF為1億元，債券ETF為2億元。

據官方規定，ETF在核准終止到下市日的中間大概有1個月的時間，這期間都還可以進行交易；而如果是持有該ETF到下市，就要等基金清算後結算出淨值再分配給投資人。