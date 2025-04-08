台灣虎航迎首位女董！黃世惠接任　總經理懸缺

▲台灣虎航董事長黃世惠。（圖／台灣虎航提供）



記者廖婕妤／台北報導

台灣虎航（6757）董事長懸缺近1個月，暫時執行董事長職務的前總經理張明瑋也於昨日請辭；虎航今（8）日召開臨時董事會，選任董事長一職由前華航（2610）高雄分公司總經理黃世惠接任，並於今日生效，不過總經理一職仍懸缺。黃世惠是台灣虎航首位女董，也是上市櫃航空公司中第一位女董，不過先前「長笛公主」、前寒舍董座賴英里曾擔任私人商務客機管理公司騰達航空董事長。

台灣虎航原董事長陳漢銘於2020年上任，帶領虎航在疫情中交出亮眼成績，他在今年3／11請辭，並轉任華航總經理，台灣虎航董事長一職則由總經理張明瑋暫代，不過他也於昨日因個人職涯規劃請辭。

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台灣虎航今日臨時董事會選任黃世惠接任董座，她具有澳洲格里菲斯大學航空管理碩士及日本東海大學國際關係學士學位，於2002年進入華航，擔任過華航台南分公司經理、客運處精緻旅遊策劃部經理、日本福岡分公司總經理、美國紐約分公司總經理及華航諾富特飯店副總經理等要職，且2017年起曾任台灣虎航商務長近3年期間，熟悉低成本航空的營運模式。

台灣虎航指出，黃世惠航空業學經歷豐富且熟稔英、日文，是執掌台灣虎航的最合適人選，同時也是台灣虎航首位女性董事長，有望在其豐富的管理資歷下，帶領台灣虎航的營收再創佳績，也為台灣虎航帶來全新面貌。

其他高階主管部份，原財務長暨公司治理主管徐心怡因個人生涯規劃將於4月15日離職，新任人選賈瑋中已獲董事會委任於4月16日生效，賈瑋中原為台灣虎航經營分析暨股務部經理，擁有中原大學財經法律系及台北大學企業管理系雙碩士學位，曾於會計師事務所任職，相關產學經歷豐富，且在內部推動台灣虎航的上市過程功不可沒。

至於總經理一職，台灣虎航表示，今日臨時董事會中並未公布。