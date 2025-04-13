勞保繳26年全充公！他退保前「忽略1事」...百萬退休金沒了

▲勞保達人「張秘書」提醒，退保若不符合勞保一次領資格，年資將充公。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

日前一名網友分享，父親擁有26年勞保年資，但因在未滿50歲選擇離職退保，之後不幸過世，導致他的勞保年資被全數充公，家屬未能領回任何金額。對此，勞保達人「張秘書」分析，避免勞保年資被充公的關鍵在於「退保時是否已達勞保一次領、或老年年金的請領資格」。

日前，勞保達人張秘書在YouTube頻道分享此網友來信案例，表示該名網友的父親在退保時未滿50歲，且26年的勞保年資並非都在同一投保單位，因此未能符合勞保一次領資格。再加上網友父親在斷保期間過世，不具備勞保身分，因此家屬也無法請領死亡給付。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張秘書指出，要避免像這位網友的父親一樣，繳納多年的勞保年資遭到充公，關鍵在於退保時是否已符合勞保一次領的資格，或是是否已達60歲且符合老年年金的請領條件。

根據勞動部勞工保險局提供資料，對於民國97年（2008年）12月31日之前已有勞保年資的勞工，若符合以下任一條件，即可選擇一次領勞保金：

●年資滿1年，且年滿60歲或女性被保險人年滿55歲且退職者。

●年資滿15年，且年滿55歲退職者。

●在同一投保單位年資滿25年退職者。

●年資滿25年，且年滿50歲退職者。

●擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作（高壓室內作業、潛水作業）合計滿5年，年滿55歲退職者。

此外，若選擇按月領取勞保老年年金，民國51年次以後民眾則需等到65歲才能全額請領。若提前領取，最多可提前5年，但會根據提領年齡扣除，每提前1年會扣4%，最多扣20%；若選擇延後領取，最多可延後5年，且每延後1年會增加4%，最多可增加20%。

張秘書解釋道，該網友的家屬因在退保時未滿50歲，且26年的勞保年資並非都在同一投保單位，因此未能符合勞保一次領資格。

她又以另一名網友的提問為例，當若年資已達23年想要退保，必須確認自己是否年滿55歲。因為符合一次領資格，「即使退保也不會影響領取權」。她建議，如果年資為23年但年齡未滿55歲，不妨考慮多堅持2年，即可滿足年資滿25年且達50歲的一次領條件。

她還提醒，若年資滿23年、但未滿60歲且身故，家屬仍可依當時狀況申請死亡給付，如果在持續加保的狀態下，即便年資只有10年或5年，身故後家屬仍可領到死亡給付，勞保不會被充公。

最後，她建議勞工朋友若計劃選擇「按月領取年金」，月領金額應提高至2萬元以上，畢竟投保薪資愈高、累計年資夠長，月領金額就會比較多，更能保障老年生活。

延伸閱讀

▸ 收男友1314520聘金！陸女動情回贈13萬禮金 回家細看傻眼立刻報警

▸ 單親媽媽經常聽見「家中閣樓有聲響」！她以為鬧鬼了 真相竟是分手12年前男友出獄偷住

▸ 原始連結