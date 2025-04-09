鴻海股價刷1年新低！融資籌碼鬆動　1小時爆15萬張大量　　　

▲鴻海。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

鴻海（2317）股價自3月27日160元，一路急殺到昨（8）日125元跌停價位，成交量高達30萬張多，創下2024年3月14日以來新低，平均跌幅達21.8%，觸發融資停損賣壓，今（9）日以119元開出，低檔承接買盤進場，10點左右，成交量已經逼近15萬張。

鴻海股本1389.17億元，市值1.73兆元，占台股權重2.94%，為第三大權值股，僅次於台積電（2330）、聯發科（2454），台積電、聯發科今日跌勢已見明顯收斂，若是鴻海跌幅能夠縮小，有助台股止跌回穩。

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鴻海股價挫低到一年多新低，融資餘額自從3月28日從10萬2348張減少到昨日8萬7397張，減少1萬4951張，這段期間外資也是站在賣方，調節3.3萬張，外資持股比率降至33.05%。

日前鴻海公布3月營收5,521.25億元，月增0.1%、年增23.3%，創下歷年同期新高，2025年第1季營收1.64兆元，季減22.9%，年增24.2%，也是歷年同期最高，預估第2季營運展望將呈現季增、年增的「雙增」表現。

鴻海指出，3月份四大產品類別表現方面，雲端網路產品受惠AI雲端產品拉貨動能強勁、元件及其他產品受惠主要業務相關零組件出貨增加、電腦終端產品新品上市，三大產品類別較前一個月及去年同期均有強勁成長。

消費智能產品因上月客戶新品上市墊高比較基期，單月均呈現月、年雙減。整體第1季與去年同期相比，雲端網路、元件及其他、電腦終端等同樣呈現強勁成長，消費智能則持平。

