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HOYA BIT交易所推「投資地球挑戰」4任務　新戶輸入「esg」爽拿 5 萬+ 綠點

▲台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT 榮獲ISO 14064-1（組織層級溫室氣體盤查）及 ISO 14067（產品碳足跡盤查）雙重國際認證，正式躍居全球加密產業的綠色金融先驅。（圖／HOYA BIT提供）

▲台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT 榮獲ISO 14064-1（組織層級溫室氣體盤查）及 ISO 14067（產品碳足跡盤查）雙重國際認證，正式躍居全球加密產業的綠色金融先驅。（圖／HOYA BIT提供）

記者陳瑩欣／台北報導

根據 PwC《2024 消費者之聲調查》，即便面臨通膨與生活成本上升，消費者平均仍願意多花 9.7% 的價格購買永續商品；此外，高達 85% 的受訪者表示，日常生活中感受到氣候變遷的破壞性影響，進而傾向選擇環保產品，顯見全民永續意識抬頭。隨著 4 月 22 日世界地球日到來，台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT 特別響應環境部推動的環保集點機制，領先業界推出「投資地球挑戰」計畫，即日起至 6 月 5 日「世界環境日」止，用戶透過 HOYA BIT 完成指定任務，即可快速累積環保集點，大幅超越一般日常消費的集點速度；新戶使用專屬邀請碼「esg」註冊並完成銀行綁定，即可獲得 20,000 點環保集點，完成所有任務更享回饋無上限，讓全民輕鬆從投資出發，實踐永續綠色生活！

台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT 創辦人彭云嫻表示：「HOYA BIT 長期致力打造永續交易環境，率先通過 ISO 14064-1（組織層級溫室氣體盤查）及 ISO 14067（產品碳足跡盤查）雙認證，成為全球交易所首例，為虛擬通貨業者樹立全新標竿。為撕下加密貨幣產業「污染者」標籤，HOYA BIT 交易所透過環境部合作的環保集點制度，協助投資人輕鬆參與環保，投資錢包的同時更能投資生活，推動真正的綠色生活正循環。」

零經驗也能輕鬆交易 - HOYA BIT 加密貨幣交易所
https://tw.hoyabit.com/ISOESG

業界首創「投資地球挑戰」活動期間綠點無上限！
HOYA BIT 交易所響應環境部參與環保集點活動，以最高可享超過 40,000 環保集點的豐厚回饋，讓用戶輕鬆投資同時快速累積點數，大幅領先一般民眾透過日常消費的累積速度！以台北捷運為例，一般民眾使用悠遊卡或一卡通，每消費 4 元僅能累積 1 點環保集點，若要兌換一杯超商咖啡需搭乘約 800 次捷運、換一包 110 抽的衛生紙則需搭乘 275 趟。而透過 HOYA BIT 此次推出的「投資地球挑戰」活動，用戶可輕鬆累積大量環保集點，立即兌換再生材質文具、有機食品、節能家電及綠色旅遊住宿折扣，甚至可將點數捐贈給植樹造林等公益計畫，將永續理念實際融入日常，投資與環保同時實現，真正打造全民綠色正循環！

▲▼限時好康超給綠！HOYA BIT 交易所推「投資地球挑戰」響應世界地球日。（圖／HOYA BIT交易所提供）

新戶任務一：小確幸！註冊 HOYA BIT 綠色起步走
使用專屬邀請碼「esg」註冊 HOYA BIT 交易所，並於 6 月 5 日前送審銀行綁定，即可獲得 20,000 點環保集點，等同約 6 杯超商咖啡，一週的咖啡小確幸讓 HOYA BIT 交易所為你補給！

新戶任務二：綠色入金禮，好康入心裡！
使用專屬邀請碼「esg」註冊 HOYA BIT 交易所，於 6 月 5 日前完成銀行綁定並首次入金達新台幣 3,000 元，即可獲得 10,000 點環保集點！環保好禮不漏接，動動手指就能輕鬆享受綠色回饋！

新戶任務三：綠色朋友圈，寵粉無上限！
使用專屬邀請碼「esg」註冊 HOYA BIT 交易所，並於 6 月 5 日前提交銀行綁定者，推薦好友使用「個人邀請碼」註冊並送審銀行綁定，每成功推薦一位好友可再獲 20,000 點，推薦次數無上限！好友也能同享好康，註冊並送審銀行綁定即得 20,000 點，期間內首次入金滿新台幣 3,000 元，再額外獲得 10,000 點！（入金前需通過銀行綁定）揪團投資更環保，綠點一起賺雙倍！

HOYA 任務四：全體用戶 Ready 購！買萬送萬限量千名！
HOYA BIT 全站用戶（新舊不限）單筆交易滿新台幣 10,000 元，立即回饋 10,000 點環保集點，限量前 1,000 名，每人限一次機會！一筆交易，雙倍收穫，投資賺回饋，環保更超值！

投資地球，讓永續從你我開始！即日起至 6 月 5 日「世界環境日」止，HOYA BIT 交易所邀你輕鬆響應環保，任務獎勵將於活動結束後 15 個工作天內陸續發放，抓緊機會一起為地球盡份心力！

台灣之光！全球首間 ISO 雙認證交易所 HOYA BIT 創綠色金融先驅
台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT 榮獲ISO 14064-1（組織層級溫室氣體盤查）及 ISO 14067（產品碳足跡盤查）雙重國際認證，正式躍居全球加密產業的綠色金融先驅。HOYA BIT 創辦人彭云嫻表示：「加密貨幣應該真正成為『永續資產』，因此我們積極推動『綠色比特幣』計畫，降低碳足跡，帶領產業邁向碳中和。」

根據數據分析機構 Forex Suggest 的研究報告指出，2022 年比特幣挖礦的碳排放量高達 8,630 萬噸，較前一年增長 52%，需種植約 4.32 億棵樹才能抵消。此外，挖掘一顆比特幣所耗用的電力，足以供應一個美國家庭長達 13 年之久。面對這項嚴峻挑戰，HOYA BIT 提出創新的「碳排塑身計劃」，不僅採購低碳的綠色比特幣作為儲備資產，更選擇 LEED 黃金級認證大樓作為營運總部。未來更將提供企業專業且精準的碳排放計算工具，致力實現虛實整合，帶動整個區塊鏈生態系統共同落實永續金融，為產業創造真正具有長遠價值的未來。HOYA BIT 交易所將持續跟進金管會永續措施，帶領投資人邁向財富自由與永續環境，未來將推出更多讓投資人能實際參與與體驗的永續活動，期望成為產業內的綠色典範與先驅，攜手投資人共同實現更美好的明天。

關鍵字： HOYA BIT虛幣交易ESG愛地球搶好康

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