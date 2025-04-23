快訊／川普金口！台股大漲逾580點收復萬九　台積電漲37元至853

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
受到美國總統川普開金口對中國、聯準會（Fed）釋善意，美股4大指數全面收漲，台股今（23日）以19163.61點開出，指數大漲370.18點，漲幅1.97％，隨後漲勢擴大，上漲逾580點收復萬九。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲37元來到853元，漲幅4.53％；鴻海（2317）上漲4元至136元；聯發科（2454）上漲40元至1340元；廣達（2382）上漲7元來到230.5元；長榮（2603）上漲4元至204元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲1016.57點或2.66％，收在39186.98點；標準普爾500指數上漲129.56點或2.51％，收5287.76點；那斯達克指數上漲429.52點或2.71％，收在16300.42點；費城半導體指數上漲80.14點或2.14％，收3832.05點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|39186.98
|▲1016.57
|▲2.66%
|S&P500
|5287.76
|▲129.56
|▲2.51%
|NASDAQ
|16300.42
|▲429.52
|▲2.71%
|費城半導體指數
|3832.05
|▲80.14
|▲2.14%
資料來源：證交所
讀者迴響