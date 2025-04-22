防堵中國啤酒混淆產地　明年起廣告不明確最高罰50萬

▲財政部財政園區。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

為了防堵中國啤酒低價傾銷，或是混在台灣名產或外國品牌中讓消費者誤認是台灣製或外國製，財政部今（22）日發布解釋令明定，酒的容器與包裝標示文字，可使人誤信產自原產地以外的國家；或進口酒的廣告或促銷內容，有非屬原產地地名的相關文字、圖形、記號、圖片，使人對原產地有所混淆，明年起最高可處50萬元罰鍰。

財政部國庫署公告，進口酒廣告或促銷內容，若有非屬原產地地名的相關文字、圖形、記號、圖片，使人對原產地有所混淆，且廣告未於同一頁面或畫面，以同等篇幅補充說明其原產地者，屬「易生誤解之內容」，應依規定論處。依規定，可處新台幣3萬元以上50萬元以下罰鍰，並通知限期改正；屆期未改正者，按次處罰。

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進口酒容器或其外包裝方面，財政部核釋，若標示非屬原產地的地名，其字體大於原產地，且與商標、品牌無關屬「使人誤信之情事」，依規定可處3萬元以上50萬元以下罰鍰，並通知限期回收改正，改正前不得繼續販售；屆期未改正，按次處罰，並沒入違規酒品。

另，《菸酒管理法》第37條第4款規定「易生誤解之內容」，包含酒之廣告或促銷揭示的內容，可使人誤信係產自原產地以外的國家或地區。

至於進口酒的廣告或促銷內容，有非屬原產地地名的相關文字、圖形、記號、圖片，使人對原產地有所混淆，而未於同一頁面或畫面以同等篇幅補充說明其原產地者，屬「易生誤解之內容」，可處3萬元以上、50萬元以下罰鍰，並通知限期改正，屆期未改正者，按次處罰。

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