川普先發call訊再「暫緩關稅」護盤　專家：這種總統該哭還該笑

▲川普暫緩關稅90天，美股飆近300點。（圖／翻攝臉書／JC 財經觀點，下同）
記者葉國吏／綜合報導
美國總統川普宣布暫緩關稅90天，直接激勵美股漲近3000點。川普在宣布前先在社群發文「現在是買進的絕佳時機」，結果沒多久宣布暫停關稅，讓許多投資人直喊「川普直接報牌」。
▲川普發文：現在是買進的絕佳時機。（圖／翻攝truthsocial）
美國總統川普於美東時間早上7點開始陸續發文，他不回應中國及歐盟稍早反擊加徵關稅的議題，但文中「請大家保持冷靜！」甚至還寫下，「現在是買進的絕佳時機」。果然在4小時後，宣布暫停對75國徵收關稅90天，讓美股直接收紅近3000點。台指期夜盤也難得一見漲停。
▲財經專家：這種總統該哭還該笑。（圖／翻攝臉書／JC 財經觀點，下同）
▲作家許榮哲臉書粉專發文「原來...川普又幹大事了。」（圖／翻攝臉書／許榮哲）
臉書粉專「JC 財經觀點」發文「川普先發call訊再抬轎，有這種總統到底該哭還該笑」；作家許榮哲也在臉書粉專發文「原來...川普又幹大事了 不久前才看到台股全部跌停板 今天可能會看到台股全部漲停板」；媒體人謝寒冰也發文「川普索性直接報明牌，美股大漲將近3000點，希望今天台股也能有好消息！」
▼謝寒冰：川普直接報牌。（圖／翻攝臉書／謝寒冰粉絲團）
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