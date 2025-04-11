ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

謝金河：川普揮重拳全球陷深淵　費半指數是核心

圖／先探投資週刊 提供

四月三日川普祭出對等關稅，對全世界大多數國家來說，幾乎是一場災難，就像電影情節般的無差別攻擊，全世界有一八五個國家都遭到重稅伺候，輕的只有十％，重的如北洲小國賴索托五○％，台灣也領到三二％的高關稅稅率，川普揮出重拳，對全世界股市來說是幾乎是地球毀滅股的災難，迄今仍餘波盪漾。

圖／先探投資週刊提供　文／謝金河

科技七雄市值蒸發驚人

我們來看幾個點，一是川普說關稅是一種很好玩的武器，他認為關稅可以為美國帶來每年三○○○～五○○○億美元的收入，但可怕的是全球股市市值的蒸發，恐怕是關稅幾十年或百年的收入，以美國科技七雄來說，Apple被迫移轉生產基地，在中國遭抵制，今年股價從二六○．一跌到一六九．二一美元，下跌三九．五九％，市值蒸發一．六六七兆美元，八日Apple市值剩下二．五九三兆，被微軟超車，只是微軟股價跌得少，但從四六八．三五跌到三四四．七九美元，也跌二六．三八％，市值減少九一五○．五億美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

再看Google從二○八．七跌到一四二．六六美元，股價下跌三一．六四％，市值蒸發八○六三．四八億美元；Amazon從二四二．五二跌到一六一．三八美元，股價下跌三一．四六％，市值蒸發八六○○．八四億美元；Meta從七四○．九一跌到四八一．九美元，跌三四．九六％，市值蒸發六五五二．九億美元；和川普友好的馬斯克，他的Tesla從四八八．五四美元跌到二一四．三五美元，股價下跌五六．一四％，市值少掉八八三二．一三億美元；最慘的是Nvidia，先是被DeepSeek打了一拳，現在又挨了關稅重拳，從一五三．一三美元狠跌到八六．六二美元，股價下跌四三．四三％，市值蒸發一．六二二八兆，把科技七雄蒸發的市值加起來已高達七．四一兆美元，這是美國資本市場大災難。

如果把其他重量級科技公司放在一起看，這次TSMC ADR從二二六．四最慘跌到一三四．二五美元，股價跌掉九二．一五美元，跌幅四○．七％，市值蒸發四七八二．五八美元，台股也在台積電領跌下，四月七日重挫逾二千點，有一七○二家跌停鎖死，九日台積電盤中再度跌破八○○元關卡，最低到七八○元，現在盯住ＡＤＲ最低價一三四．二五美元，如果這個價位沒有跌破，台積電才有守住八○○元的機會。

這是第一個角度看，川普揮重拳，最大災難是半導體產業，這從他對台積電態度，到要求TSMC到美國投資一六五○億美元，如今又要求台積電要救Intel，但政治的干預只是壞了產業的生態，即使陳立武坐鎮Intel，但季辛格走後，四月八日Intel又跌到十七．六七美元，市值剩下七九○．五八億美元，Intel似乎更難救。

這一輪全球股市無一能逃過川普鐵拳重擊，道瓊指數今年下跌十．七六％，Nasdaq跌十九．二％，災情慘重的SOX指數跌二五．八％，費半從四九七九．九三跌到三三八八．六二，但如果從最高點五九三一．九六算起，SOX最慘已跌四二．八四％，這是一個標準大熊市！除了Nvidia、TSMC外，去年底因ASIC崛起，市值逾兆美元的AVGO，從二五一．八四美元跌到一三八．一美元，股價下跌四五．一七％，市值蒸發五三四七．六六億美元；AMD更慘，從二二七．三美元跌到七六．四八美元，股價慘跌六六．五％，市值蒸發二四四三．二八億美元，這次參加Stargate的ARM，股價從一八八．七五跌到八○美元，市值也蒸發千億美元。

市場明顯去泡沫化

這次川普對全世界課稅，台灣三二％，衝擊到ＩＣＴ產業，台灣是半導體倚重最深的國家，股市的變數很難瞬間化解，這個時候，市場去泡沫化的力道會非常顯著，最近市場傳出幾檔ＣＰＯ（矽光子）的股票違約交割，這是我不斷提醒大家，矽光子技術可能要到二七年才落實，但股價炒作太猛，像摩根士丹利報告說上詮目標價六○○元，連董事長都不認同，後來又下調到四○○元，但上詮漲到三六七．五元，現在下殺到一五八．五元，股價瞬間腰斬，後來又炒波若威，也是從二二八元跌到一二三元，這個災情尚未結束。

股票市場漲時重勢，跌時重質，這些ＣＰＯ相關的公司業績都不明朗，上詮去年四個季為有三個季度虧損，波若威ＥＰＳ五．七五元配三元。現在回頭檢視股價本益比、股價淨值比及殖利率，我們看到廣達，去年ＥＰＳ十五．四九元，配息十三元，股價跌到一七四元，本益比不到十二倍，息率七．四七％，似乎到了合理的投資價位。這次鴻海跌到一一二．五元，幾乎回到起漲點，最主要是鴻海生產基地全在中國，這次美中關稅角力會有多可怕？現在還不能太早確定，這是鴻海弱勢的源頭。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2347期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

郭雪芙遠距離戀外國男友　自認是母老虎：我偏派！

推薦閱讀

去年Q1太好　散裝船今年Q1營收多數負成長、但全年仍享獲利

去年Q1太好　散裝船今年Q1營收多數負成長、但全年仍享獲利

去年首季散裝船運市場表現太好，致使今年除了長約比重特別高且擴充船隊的正德(2641)，其他各家上市櫃公司都出現營收衰退現象，不過除了四維航(5608)因為子公司綠舞國際觀光飯店因國內旅遊不佳還在虧損，全年可能在兩平上下，其餘各家估計今年仍將享有獲利。

2025-04-11 04:00
一表看14家金控第一季獲利　富邦金EPS 3.01居冠

一表看14家金控第一季獲利　富邦金EPS 3.01居冠

14家金控2025年3月、第一季自行結算獲利全數出爐，受新台幣匯損、台股下跌影響，14家金控第一季獲利總計約1436.19億元，年減8.6%，14家金控中只有新光金（2888）唯一一家虧損，第一季EPS-0.71元，富邦金以EPS3.01元居冠。

2025-04-11 00:05
為業者解惑　貿協製作川普關稅議題懶人包、提供對美諮詢服務

為業者解惑　貿協製作川普關稅議題懶人包、提供對美諮詢服務

川普的關稅政策讓很多企業主與貿易商晚上睡不著覺，經濟部與外貿協會了解業者的苦，由外貿協會製作「川普關稅議題懶人包」，透過各處與業界建立的LINE群組，廣發給業界參考，也PO在台灣經貿網供業界參考，另設立貿協對美諮詢服務，讓業界提出問題，由貿協與經濟部投資促進司合作，透過駐外單位向各國官方單位洽詢，取得正確資訊。

2025-04-11 01:05
快訊／台股下挫逾580點　台積電跌27元至836

快訊／台股下挫逾580點　台積電跌27元至836

美國總統川普雖宣布暫緩對等關稅，但對中國課徵高達145%的關稅，貿易戰未歇，美股10日全面重挫，拖累台股今（11）日開盤，指數開盤走低至18418點，下挫581點，萬九失守，台積電（2310）下跌 27元至836元。

2025-04-11 09:05
謝金河：川普揮重拳全球陷深淵　費半指數是核心

謝金河：川普揮重拳全球陷深淵　費半指數是核心

四月三日川普祭出對等關稅，對全世界大多數國家來說，幾乎是一場災難，就像電影情節般的無差別攻擊，全世界有一八五個國家都遭到重稅伺候，輕的只有十％，重的如北洲小國賴索托五○％，台灣也領到三二％的高關稅稅率，川普揮出重拳，對全世界股市來說是幾乎是地球毀滅股的災難，迄今仍餘波盪漾。

2025-04-11 07:35
保時捷推出992.2世代油電911　看好新技術帶動豪華車市表現

保時捷推出992.2世代油電911　看好新技術帶動豪華車市表現

台灣保時捷今日發表全新 992.2 世代 911，其中全新 911 Carrera GTS 首度搭載 T-Hybrid 混合動力系統，針對今年豪華車款展望，在新科技配備加持下，保時捷表示，既有車主、車迷以及台灣消費者都相當看好，因此也期待之後豪華車市發展。

2025-04-10 23:52
擷發科3月營收達803萬元　年增破八成

擷發科3月營收達803萬元　年增破八成

ASIC設計服務商擷發科技（7796）公布2025年3月營收達803萬元，較去年同期成長82%，主要受惠於晶片設計服務專案進入完工驗收階段及AI軟體服務平台的試導入效益顯現。累計2025年第一季營收達3,614萬元，年增173%，顯現「ASIC設計服務」與「AI軟體服務平台」兩大核心業務已逐步開花結果，推動公司營運穩健成長。

2025-04-10 23:25
熙特爾第一季營收2.47億元、年增203％　預計第二季掛牌上市

熙特爾第一季營收2.47億元、年增203％　預計第二季掛牌上市

儲能系統廠熙特爾新能源（7740）旗下子公司辰熙精密自去年第四季啟動量產以來，電池模組出貨已突破596MWh，成為全台最具量產能力與系統整合實力的儲能企業之一。同時，熙特爾2025年第一季累計合併營收達新台幣2.47億元，較去年同期大幅成長203%。

2025-04-10 22:37
響應主管機關　中探針實施庫藏股4000張

響應主管機關　中探針實施庫藏股4000張

中探針（6217）10日召開董事會，通過實施庫藏股4,000張，擬買回價格區間為20元至39.3元，買回日期為4月11日至6月10日。若市價低於買回區間下限，將繼續執行買回股份，以彰顯維護股東權益決心。

2025-04-10 22:32
川普關稅風暴！經濟部加碼410億救產業　最高補助4000萬

川普關稅風暴！經濟部加碼410億救產業　最高補助4000萬

川普關稅政策大轉彎，業界仍不敢輕易鬆懈，經濟部加碼410億元救產業，近日已進行5場次產業溝通座談會，針對業者最關切資金融通支援部分，中小企業可申請最高3500萬元貸款，利率為2.22%、期限最長7年；若投入研發轉型，最高可補助4000萬元。相關措施將於4月14日公布。

2025-04-10 22:10

讀者迴響

熱門新聞

美稱對中課145%　道瓊盤中瀉2000點

台股暴漲1608點　外資趁機拋賣10大排行

他800萬重押台股3檔　「暴賺變慘賠」畢業

美股持續走跌！道瓊盤中「跌逾千點」

快訊／日經開盤大跌超過1000點　「關稅暫緩」行情僅1天

美股開盤走跌！道瓊重挫707點

台股強彈1608點　法人曝進場機會浮現

他周二說要存千張1檔股「今天大漲近20%」

「川普關稅」史詩級大漲又大跌　2大攻略避險

謝金河預言「關稅戰」最終結局：川普隨意喊價帶來全球災難

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

【泰格與雪兒】控制狂男友

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366