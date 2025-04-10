防中貨來台洗產地　財長鬆口：2000元小額包裏免稅思考調整

▲財政部長莊翠雲赴立法院財政委員會接受質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者巫彩蓮／台北報導

喜歡淘寶買便宜中國貨寄包裏來台的消費者注意！為了防止中國貨透過網購違規轉運來台，財政部長莊翠雲今（10）日表示，小額包裏中有5成以上來自中國，已開始對中國製小額包裏免稅金額2000元門檻進行分析檢討，她說「調整是可以做思考的」。

莊翠雲今日赴立法院財委會今天邀請財政部等部會就「川普對等關稅政策實施，對我國股匯市、經濟成長、物價、房市等項所造成之衝擊與因應措施」進行專題報告，並備質詢。

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立委吳秉叡今日質詢時時指，美國對中國進口貨品有多項動作，第1、10億件小額包裏免稅取消，川普簽署行政命令，對從中國進口、價值800美元或以下小額包裹加徵關稅，從貨值的30%增至90%，5月2日生效。

吳秉叡指出，現行關稅法規定，納稅義務人於半年內進口貨物完稅價格新台幣2000元以下者，可享免稅優惠限額6次，這對台灣國內製造業不公平。莊翠雲答覆時指出，目前對於免稅門檻將會進行分析檢討，思考調整。

吳秉叡指出，有未落地電商銷貨產品傷害使用者，在民法上有傷害賠償或不完全給付的爭議，但若沒有落地的電商求償無門；財政部則說明，，高風險貨物需檢附輸出許可證或原產地證明書；海關會篩選高風險廠商資料，函知經濟部國際貿易署於核發原產地證明書時加強審核。