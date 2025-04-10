川普關稅風暴！經濟部加碼410億救產業　最高補助4000萬

▲經濟部。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

川普關稅政策大轉彎，業界仍不敢輕易鬆懈，經濟部加碼410億元救產業，近日已進行5場次產業溝通座談會，針對業者最關切資金融通支援部分，中小企業可申請最高3500萬元貸款，利率為2.22%、期限最長7年；若投入研發轉型，最高可補助4000萬元。相關措施將於4月14日公布。

針對業者關心資金融通問題，經濟部說明，將提供業者外銷貸款優惠保證加碼，廠商的申請資格只要是符合合法登記的進出口廠商，皆可適用；在中小微企業貸款加碼部分，申請的貸款額度每家最高3,500萬元，貸款的利率是2.22%，貸款期限周轉性支出最長6年，購置機器設備最長是7年。

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此外，為提升產業競爭力，經濟部提供研發轉型補助，個案補助最高500萬、產業聯盟最高補助4,000萬元；若企業為開拓多元市場，爭取海外訂單，單一企業最高補助500萬元、聯合申請最高補助2,000萬元。前述相關申請資格、補助內容等，將於14日公布實施措施。

經濟部指出，與會業者反映，美國目前對各國對等關稅政策，會因產業屬性或全球布局狀況而產生不同影響，部分產業也可能未直接遭受關稅衝擊，但恐受間接影響，盼政府審慎評估各種狀況。

在支援措施方面，業者多關心資金融通支援，建議金融貸款、信用保證、利息補貼等措施申請資格要從寬認定；部分美國客戶可能要求業者暫時停止交貨，建議政府持續提供資金協助。

目前政府提出利息補助屬中長期措施，建議納入原貸款本金展延償還的措施。另外，盼政府持續與美方透過適當管道溝通，完成台美租稅協定談判避免雙重課稅，強化投資保障，擴大對美投資採購及聯合有意投資美國企業向美方交涉，以爭取對我有利關稅條件。

經濟部強調，除財務協助外，也將設置單一諮詢窗口，供業者瞭解申請程序與政策內容，確保支持方案能即時發揮效益。