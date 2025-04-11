快訊／日經開盤大跌超過1000點　「關稅暫緩」行情僅1天

去年Q1太好 散裝船今年Q1營收多數負成長、但全年仍享獲利

去年首季散裝船運市場表現太好，致使今年除了長約比重特別高且擴充船隊的正德(2641)，其他各家上市櫃公司都出現營收衰退現象，不過除了四維航(5608)因為子公司綠舞國際觀光飯店因國內旅遊不佳還在虧損，全年可能在兩平上下，其餘各家估計今年仍將享有獲利。

一表看14家金控第一季獲利 富邦金EPS 3.01居冠

14家金控2025年3月、第一季自行結算獲利全數出爐，受新台幣匯損、台股下跌影響，14家金控第一季獲利總計約1436.19億元，年減8.6%，14家金控中只有新光金（2888）唯一一家虧損，第一季EPS-0.71元，富邦金以EPS3.01元居冠。

為業者解惑 貿協製作川普關稅議題懶人包、提供對美諮詢服務

川普的關稅政策讓很多企業主與貿易商晚上睡不著覺，經濟部與外貿協會了解業者的苦，由外貿協會製作「川普關稅議題懶人包」，透過各處與業界建立的LINE群組，廣發給業界參考，也PO在台灣經貿網供業界參考，另設立貿協對美諮詢服務，讓業界提出問題，由貿協與經濟部投資促進司合作，透過駐外單位向各國官方單位洽詢，取得正確資訊。

快訊／台股下挫逾580點 台積電跌27元至836

美國總統川普雖宣布暫緩對等關稅，但對中國課徵高達145%的關稅，貿易戰未歇，美股10日全面重挫，拖累台股今（11）日開盤，指數開盤走低至18418點，下挫581點，萬九失守，台積電（2310）下跌 27元至836元。

謝金河：川普揮重拳全球陷深淵 費半指數是核心

四月三日川普祭出對等關稅，對全世界大多數國家來說，幾乎是一場災難，就像電影情節般的無差別攻擊，全世界有一八五個國家都遭到重稅伺候，輕的只有十％，重的如北洲小國賴索托五○％，台灣也領到三二％的高關稅稅率，川普揮出重拳，對全世界股市來說是幾乎是地球毀滅股的災難，迄今仍餘波盪漾。

保時捷推出992.2世代油電911 看好新技術帶動豪華車市表現

台灣保時捷今日發表全新 992.2 世代 911，其中全新 911 Carrera GTS 首度搭載 T-Hybrid 混合動力系統，針對今年豪華車款展望，在新科技配備加持下，保時捷表示，既有車主、車迷以及台灣消費者都相當看好，因此也期待之後豪華車市發展。

擷發科3月營收達803萬元 年增破八成

ASIC設計服務商擷發科技（7796）公布2025年3月營收達803萬元，較去年同期成長82%，主要受惠於晶片設計服務專案進入完工驗收階段及AI軟體服務平台的試導入效益顯現。累計2025年第一季營收達3,614萬元，年增173%，顯現「ASIC設計服務」與「AI軟體服務平台」兩大核心業務已逐步開花結果，推動公司營運穩健成長。

熙特爾第一季營收2.47億元、年增203％ 預計第二季掛牌上市

儲能系統廠熙特爾新能源（7740）旗下子公司辰熙精密自去年第四季啟動量產以來，電池模組出貨已突破596MWh，成為全台最具量產能力與系統整合實力的儲能企業之一。同時，熙特爾2025年第一季累計合併營收達新台幣2.47億元，較去年同期大幅成長203%。

響應主管機關 中探針實施庫藏股4000張

中探針（6217）10日召開董事會，通過實施庫藏股4,000張，擬買回價格區間為20元至39.3元，買回日期為4月11日至6月10日。若市價低於買回區間下限，將繼續執行買回股份，以彰顯維護股東權益決心。

川普關稅風暴！經濟部加碼410億救產業 最高補助4000萬

川普關稅政策大轉彎，業界仍不敢輕易鬆懈，經濟部加碼410億元救產業，近日已進行5場次產業溝通座談會，針對業者最關切資金融通支援部分，中小企業可申請最高3500萬元貸款，利率為2.22%、期限最長7年；若投入研發轉型，最高可補助4000萬元。相關措施將於4月14日公布。