關稅豁免走廊　產品含美國成分逾20%

川普對等關稅超乎市場預期，恐慌性殺盤忽略了美國成分含金量逾兩成有機會豁免的但書，一旦釐清對相關個股的影響，至少會有錯殺的反彈行情可期。國安基金第九度銜命進場護盤，能否重振超過1300萬開戶民眾的投資信心，高點護盤任重道遠。不過，關稅衝擊還有許多不確定因素，近期還是以「防禦操作，轉攻為守」為上策。

文．蔡武穆

清明連假期間，川普不按牌理出牌的對等關稅，重創全球股市，4月3日、4月4日連兩天道瓊跌掉3910點，那斯達克下跌1742點，標普下跌596點，收假回來第一天，台股無量重挫2065點，創下史上最大跌點，市場驚魂未定，周二繼續下跌，逼出前一天未能及時殺出的散戶。

4月7日台股重跌2065點，上市櫃公司共1688家跌停，成交量僅1660億元，許多股票開盤即跌停，有賣盤、沒買盤，賣壓未能完全消化，4月8日持續下殺，所幸終場逼出量能到5774億元，拉出長下影線，稍有止跌跡象。

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關稅大混戰還需要時間釐清

對等關稅細節出爐，東南亞成為重災區，柬埔寨49%最高，其次，寮國48%、越南46%、緬甸44%，泰國36%、中國34%，出乎意料之外，台灣也被重課32%關稅，比日本24%、南韓25%還高，對於台灣產業及GDP影響甚大。

川普在第一任期中美貿易戰開打，對中國加徵25%關稅，台灣及中國廠商紛紛外移至東南亞各國設廠，柬埔寨、越南、泰國、寮國等已成為製造業大本營，此次，川普對東南亞課徵高關稅，等於是全面封鎖台灣及中國製造業的出路，無一倖免的要調降本國關稅或到美國設廠，才能避免關稅波及。

名為對等關稅，其實是最不對等的關稅，原本大家心知肚明「你課我多少，我就課你多少」，在心裡面有個底數，沒想到，川普團隊用貿易順逆差來衡量對等關稅的標準，以台灣為例，台灣對美貿易順差739億元除以雙邊貿總額1162億元，得到0.64，代表台灣對美課徵關稅64%，再除以二得出美國對台灣對等關稅稅率為32%。

如此荒謬算法，各國深不以為然，但川普就是川普「我說的算」，為的是要拿到談判的主導權，讓各國臣服主動赴美協商，越南開出第一槍將主動將關稅降到零，不過，川普仍不滿意，因為背後還有非關稅因素如傾銷、補貼、貨幣操縱問題要解決，中國和歐盟則是奮力抵抗，中國回敬美34%關稅，歐盟對美國280億美元的產品展開報復性關稅，可說這一波關稅大戰已經開打。

川普上任僅三個月，多次言明關稅政策決不退縮，對於股市和經濟的影響應會屬於長期性的，但影響多劇烈要看各國談判的狀況及是否持續展開報復手段，如果各國築起關稅壁壘，不能貨暢其流，屆時全球貿易體系瓦解、供應鏈紊亂，將導致全球經濟衰退，股市亦有可能從短空轉變為長空。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1285期，2025.04.11出刊。

圖片來源：Pixabay

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