ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

川普關稅找回「科技美元」正途　老謝：台灣出現第一個吉兆

▲美國總統川普 。（圖／路透）

▲美國總統川普 。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普全球75國課徵關稅措施急轉彎，財信傳媒董事長謝金河（老謝）指出，川普終於找回科技美元的正路，這些年美國科技七雄崛起，關稅大棒下受創，這次川普重新調整腳步，對於科技產品的手機，電腦，伺服器等產品關稅豁免，這是重要一大步！老謝表示，川普主導科技美元，這才是美國最核心的戰略！台灣的價值也會隨著科技美元水漲船高，台灣出現第一個吉兆！

以下是謝金河臉書全文：

[廣告]請繼續往下閱讀...

川普終於找回科技美元的正路！

從二戰以來，美國主導世界，第一個階段是石油美元，全球每一個國家購買石油都必須使用美元，美元也因此流通世界！下一個是金融美元，美元主宰全球金融市場，全都使用美元交易，即使中國要人民幣國際化，想要取代美元，但仍然力有未逮。

這些年更厲害的是科技七雄的崛起，蘋果市值逼近4兆美元，輝達，微軟都超過3.5兆美元，這三家科技巨擘市值一度到11兆美元以上，超過深滬股市。而科技七雄市值最高一度超過17兆美元，這是科技七雄主導世界的時代。

這次川普上任，他念茲在茲的都是鋼鐵，汽車等老牌的產業，他停留在40年前美國主導世界的傳統產業。在他的心目中，Intel是一家非常偉大的公司，這可能是十年前的往事，而鋼鐵傳奇也是二戰的事。

這些年美國主導AI的發展，輝達帶領世界前進，AI拉大美國股市市值，科技公司已經到富可敵國的地步，一家公司的市值超過一個國家。但這次關稅大棒重創科技七雄，七家公司市值慘烈蒸發7.41兆美元，美國科技業實力大受損傷，微軟等暫停資料中心的建置，美國在AI的實力大受影響。這次川普重新調整腳步，對於科技產品的手機，電腦，伺服器等產品關稅豁免，這是重要一大步！

川普這次任用現年37歲的Michael Kratsios出任白宮科學與技術政策辦公室主任，負責主導美國科技戰略，這位年輕人來自風險投資，他知道科技與資本市場連結的重要性，看起來這個轉折會對未來發生重大影響！

川普主導科技美元，這才是美國最核心的戰略！台灣的價值也會隨著科技美元水漲船高，台灣出現第一個吉兆！

關鍵字： 川普科技關稅美國台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

圭賢突被國中生「攻擊」：你跟我媽媽同年耶！XD

推薦閱讀

川普關稅找回「科技美元」正途　老謝：台灣出現第一個吉兆

川普關稅找回「科技美元」正途　老謝：台灣出現第一個吉兆

美國總統川普全球75國課徵關稅措施急轉彎，財信傳媒董事長謝金河（老謝）指出，川普終於找回科技美元的正路，這些年美國科技七雄崛起，關稅大棒下受創，這次川普重新調整腳步，對於科技產品的手機，電腦，伺服器等產品關稅豁免，這是重要一大步！老謝表示，川普主導科技美元，這才是美國最核心的戰略！台灣的價值也會隨著科技美元水漲船高，台灣出現第一個吉兆！

2025-04-13 09:18
年賺30%！　前公務員致勝法

年賺30%！　前公務員致勝法

採訪拍照時只願露出側臉的臉書版主「邏輯投資」，擅長尋找被市場低估和產業週期在谷底準備反轉的價值成長股，他說投資成功不是預測市場走向，而是風險管理和紀律，勵行持股多元、分散配置，並長期持有定存股降低資產波動，加上自律投資，讓曾是公務員的他穩穩累積出8位數身家。

2025-04-13 08:30
川普關稅戰掀市場震盪　債券、必需性消費品成第二季投資亮點

川普關稅戰掀市場震盪　債券、必需性消費品成第二季投資亮點

美國聯準會（Fed）於最新3月利率決策會議中維持基準利率不變，反映出對通膨與當前經濟前景依舊保持審慎態度。不過，隨著美國總統川普展開一連串貿易關稅攻勢，Fed主席鮑爾表示，關稅的增加明顯高於原先預期，導致通膨上升、成長放緩，惟目前尚無明確的貨幣政策方向，需持續觀察未來走勢與發展。展望2025年第2季，國泰證券預期美國市場將在川普貿易政策的推動下，持續為各大產業帶來不確定性，建議投資人可多加留意債券及必需性消費品相關領域，以減緩市場波動所帶來的影響。

2025-04-13 06:05
NVIDIA攜手Google Cloud　為企業帶來代理型AI推理功能

NVIDIA攜手Google Cloud　為企業帶來代理型AI推理功能

NVIDIA 與 Google Cloud 合作，運用 Blackwell HGX and DGX 平台及 NVIDIA 機密運算（NVIDIA Confidential Computing）技術保護資料安全，並將代理型 AI（agentic AI）帶給尋求在地端使用 Google Gemini 系列人工智慧（AI）模型的企業。

2025-04-13 06:00
投資台灣再加一　COMEBUY砸3億設立智慧物流中心

投資台灣再加一　COMEBUY砸3億設立智慧物流中心

手搖飲COMEBUY母公司長沂國際斥資3億元，在新北市八里區建設智慧物流中心，經濟部投資台灣事務所11日通過此擴大投資台灣案。

2025-04-13 06:00
美國海關更新稅則20項電子產品列關稅豁免　有利台商海空運業

美國海關更新稅則20項電子產品列關稅豁免　有利台商海空運業

美國海關與邊境保護局(CBP)11日更新稅則，豁免了包含手機、電腦、通訊設備、自動數據處理器、顯示器與模組和半導體等20項電子產品，不受對等關稅影響，改為統一適用10%的基本關稅，且未指定國家，包含中國大陸都適用。對此國內大型攬貨公司指出，這項豁免對台灣的科技業及其在海外設的廠都有利，運輸部分則是海空運都包括。

2025-04-12 22:36
台股動盪　4檔98系列新ETF投資風險一次看

台股動盪　4檔98系列新ETF投資風險一次看

2025年開始，新發行ETF已經進入六位數的98系列，這表示新型ETF持續推出，在最近這種盤勢不好，投資人對ETF市場開始慢慢冷靜，也比較不會有ETF溢價的情況...

2025-04-12 19:51
金管會穩台股！　限空令3措施續實施一周

金管會穩台股！　限空令3措施續實施一周

台股本周在關稅衝擊之下，同時出現史上最大跌點與漲點，劇烈震盪，金管會今（12）日宣布3項穩定股市限空令措施再延長一周，實施至4月18日止。

2025-04-12 16:06
抽中賺2.1萬！3檔抽籤股下周起申購　立誠價差最大

抽中賺2.1萬！3檔抽籤股下周起申購　立誠價差最大

台股下周有3檔抽籤股，包括陶瓷電路板廠立誠（6597）、知名連鎖火鍋店築間（7723）與台灣最大的動物藥廠永鴻生技（6936），其中抽中立誠每張潛在獲利可賺2.1萬。

2025-04-12 14:29
陸頒布晶片原產地新規定　台廠有望喜迎轉單商機

陸頒布晶片原產地新規定　台廠有望喜迎轉單商機

中國半導體行業協會昨（11）日發布「緊急通知」，確認積體電路產品「原產地」認定規則將以「晶圓流片（Tape-out）工廠所在地」為準，此規定一出震撼全球半導體供應鏈，專家分析，此舉反有利台廠迎來轉單效應。

2025-04-12 13:54

讀者迴響

熱門新聞

巴菲特危機中加碼押注「這國」！

中鋼董座藏心機　「被鋼鐵耽誤的紀念品公司」這樣誕生的

美更新20電子產品關稅豁免　有利台商海空運業

紀念品概念股正夯　二手市場「最強小東西」曝

年賺30%！　前公務員致勝法

川普關稅找回「科技美元」正途　老謝：台灣出現第一個吉兆

跑單幫少年　靠1產品打造全台最大王國

川普關稅戰掀市場震盪　債券、必需性消費品成第二季投資亮點

NVIDIA攜手Google Cloud　為企業帶來代理型AI推理功能

快訊／說不跌還是跌了　美國線每大箱運價跌400美元、非聯盟跌800美元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【特技寶寶】11個月女娃表演一字馬下桌驚人柔軟度

【從校服走到婚紗】初戀8年！見新娘重現學生模樣感動暴哭

【回韓第一場】李珠珢首登LG TWINS舞台應援　雙馬尾造型美翻

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

載大學生到宿舍被塞小費　司機感動讚「很會做人！」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366