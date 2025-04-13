川普關稅找回「科技美元」正途　老謝：台灣出現第一個吉兆

▲美國總統川普 。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普全球75國課徵關稅措施急轉彎，財信傳媒董事長謝金河（老謝）指出，川普終於找回科技美元的正路，這些年美國科技七雄崛起，關稅大棒下受創，這次川普重新調整腳步，對於科技產品的手機，電腦，伺服器等產品關稅豁免，這是重要一大步！老謝表示，川普主導科技美元，這才是美國最核心的戰略！台灣的價值也會隨著科技美元水漲船高，台灣出現第一個吉兆！

以下是謝金河臉書全文：

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川普終於找回科技美元的正路！

從二戰以來，美國主導世界，第一個階段是石油美元，全球每一個國家購買石油都必須使用美元，美元也因此流通世界！下一個是金融美元，美元主宰全球金融市場，全都使用美元交易，即使中國要人民幣國際化，想要取代美元，但仍然力有未逮。

這些年更厲害的是科技七雄的崛起，蘋果市值逼近4兆美元，輝達，微軟都超過3.5兆美元，這三家科技巨擘市值一度到11兆美元以上，超過深滬股市。而科技七雄市值最高一度超過17兆美元，這是科技七雄主導世界的時代。

這次川普上任，他念茲在茲的都是鋼鐵，汽車等老牌的產業，他停留在40年前美國主導世界的傳統產業。在他的心目中，Intel是一家非常偉大的公司，這可能是十年前的往事，而鋼鐵傳奇也是二戰的事。

這些年美國主導AI的發展，輝達帶領世界前進，AI拉大美國股市市值，科技公司已經到富可敵國的地步，一家公司的市值超過一個國家。但這次關稅大棒重創科技七雄，七家公司市值慘烈蒸發7.41兆美元，美國科技業實力大受損傷，微軟等暫停資料中心的建置，美國在AI的實力大受影響。這次川普重新調整腳步，對於科技產品的手機，電腦，伺服器等產品關稅豁免，這是重要一大步！

川普這次任用現年37歲的Michael Kratsios出任白宮科學與技術政策辦公室主任，負責主導美國科技戰略，這位年輕人來自風險投資，他知道科技與資本市場連結的重要性，看起來這個轉折會對未來發生重大影響！

川普主導科技美元，這才是美國最核心的戰略！台灣的價值也會隨著科技美元水漲船高，台灣出現第一個吉兆！