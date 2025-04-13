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川普關稅戰掀市場震盪　債券、必需性消費品成第二季投資亮點

▲美金,美元,usd,us dollars。（圖／路透）

▲債券成為第二季投資亮點。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

美國聯準會（Fed）於最新3月利率決策會議中維持基準利率不變，反映出對通膨與當前經濟前景依舊保持審慎態度。不過，隨著美國總統川普展開一連串貿易關稅攻勢，Fed主席鮑爾表示，關稅的增加明顯高於原先預期，導致通膨上升、成長放緩，惟目前尚無明確的貨幣政策方向，需持續觀察未來走勢與發展。展望2025年第2季，國泰證券預期美國市場將在川普貿易政策的推動下，持續為各大產業帶來不確定性，建議投資人可多加留意債券及必需性消費品相關領域，以減緩市場波動所帶來的影響。

根據美國銀行（Bank of America）統計指出，貿易政策的不確定性將影響信用債表現，隨著產業的國外營收占比越高，其信用利差表現越不穩定。國泰證券表示，儘管川普政府頻繁調整關稅措施，但Fed未改其降息步調，於3月美國聯邦公開市場委員會（FOMC）中決議放緩縮表速度，將有利於美債和投資等級債的發展。因此在美元投資等級債及美國政府公債等高信評債券優質穩定息收的保護下，投資人不妨優先考慮受貿易政策影響較小的公用事業及電信等產業債券標的，以把握債市布局的時機。

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國泰證券進一步觀察，近期金融市場擔憂經濟放緩，使得市場波動加劇、股市出現修正，必需消費品相關產業成為投資人關注的重點方向。每當經濟情勢不佳時，消費者會傾向延後非必需消費或選擇更平價的產品，相較於非必需消費的業績起伏較大，必需消費品市場規模大且由少數大公司主導，新公司難以進入競爭，營收因而顯得相對穩定。此外，必需消費品的研發費用相對較低，資本支出不大，現金流較為穩定，許多公司都能穩定配發股息，因此在市場震盪之際，值得投資人深入了解食品、日常用品等產業標的。

展望後市，國泰證券建議投資人持續關注聯準會貨幣政策節奏、美國經濟體質與企業盈餘表現，採取靈活且分散的資產配置策略，以因應多變的全球市場環境。國泰證券強調，以長期面來看，投資人應著眼於基本面，選擇具穩健盈利能力且具競爭優勢的企業，並注重資產配置的多元化與風險管理，以達到資本增值的目標。

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張家輝發摟彭于晏新聞　以為脫單突恭喜他(?)

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