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台廠自救！　川普關稅大刀「沒有劇本」

川普祭出對等關稅大刀，台灣產業界集體陷入高度緊張。（圖／黃威彬 攝、美聯社）

▲川普祭出對等關稅大刀，台灣產業界集體陷入高度緊張。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

川普揮舞關稅大刀，釀全球股災，投資人遭殃，台灣產業界集體陷入高度緊張。美國對台灣祭出32%懲罰性稅率9日生效，關稅恐慌蔓延13小時後，川普突然喊暫緩90天，業界心知肚明，「這不是豁免」，已分散佈局的電子五哥喊「暫無異狀」，大部分電子傳產企業則啟動避震機制，有的備貨、有的預告漲價，有的配合客戶調節產能。

這場美國關稅政策髮夾彎，讓出口廠商從4月2日宣布基礎關稅10%起，接到客戶急call「停止出貨、暫緩出貨」，到9日更嚴峻的對等關稅生效後13小時喊停90天，客戶急call從原本的交貨「慢慢來」火速改為「趕緊來」，搶在90天關稅空窗緩衝期內出貨；台股也從7至9日三天暴跌3906點，10日強彈1608點，上演史上最慘跳水及史上最強「Ｖ轉」。

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川普以MEGA（讓美國再次偉大）為由，對全球86國輸美貨品課徵對等關稅，其中對台灣開徵32%關稅。這波及有多廣？以2024年為例，台灣對美出口總額達1114億美元，除了半導體產品暫時獲得豁免外，前20大出口品中包括伺服器、筆電、手機、網通設備與各類電子零組件等產品，均不在豁免清單內。

儘管關稅戰暫緩90天，但業界心知肚明，這僅是延遲，非真正豁免，未來前途不明。「這是一場沒有劇本的貿易衝擊，」一位不願意具名的協會理事長私下說，與其靠政府求生不如靠自身策略應變，目前看來，分散市場、強化供應鏈韌性、升級產品附加價值等已是業界共識，加強與客戶的戰略合作，也成了新常態。

工業電腦大廠研華指出，「不把雞蛋放在同一個籃子」是因應關鍵。（圖／翻攝自研華台灣臉書）

▲工業電腦大廠研華指出，「不把雞蛋放在同一個籃子」是因應關鍵。（圖／翻攝自研華台灣臉書）

面對未知的高稅率，PC品牌大廠陸續啟動因應方案，華碩（2357）指出，已針對美國市場產品預先備貨、調整生產地布局，盡量控制成本並保持價格競爭力，營運長許先越坦言，「關稅不是操之在我們，能做的是盡量把彈性和韌性最大化。」宏碁則表示，將與客戶與供應鏈密切合作，視需求採取必要措施，董事長陳俊聖早前也預告，將針對關稅影響產品漲價10%。

電子五哥多表示「暫無異狀」，目前出貨維持正常，廣達（2382）表示，目前未收到暫停出貨訊息，將視客戶需求彈性調整產能。英業達（2356）透露，第二季筆電可望季增，AI 伺服器與筆電從墨西哥組裝後運往美國，也不排除在墨西哥擴充產能。和碩（4938）則啟用美國新辦公室，強化在地服務，並規劃建置北美產能。

多家企業也紛紛啟動避震策略，工業電腦大廠研華（2395）指出，「不把雞蛋放在同一個籃子」是因應關鍵。資深協理林美真8日受訪強調，研華早在27個國家設有據點，在美國、日本和歐洲都有在地設廠，並提供服務，「目前訂單未受到美國關稅影響」，企業應該思考分散市場，以降低風險。

傳產與出口導向的產業動作也很快，老牌電子廠、市值近千億的大同（2371）6日宣布與安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）完成簽約，正式啟動美國戰略計畫，加速在美國投資，將利用併購或股權投資方式快速進入市場，積極爭取美國電力市場商機大餅。

成衣廠聚陽高度仰賴美國市場，且重要產地在越南。（圖／報系資料照）

▲成衣廠聚陽高度仰賴美國市場，且重要產地在越南。（圖／資料照／CTWANT提供）

台灣部分成衣業者因為仰賴美國市場、且主要生產基地設於東南亞，均列入美國對等關稅清單，尤其越南（關稅達46%）、印尼（32%）與柬埔寨（49%）等首當其衝，成衣雙雄儒鴻（1476）與聚陽（1477）等處於第一線。

儒鴻表示，目前出貨正常，美方客戶甚至反過來安慰台廠「不用太緊張」，評估仍須視市場需求與區域變數而定。聚陽則指出，美國當地尚無法建立規模化成衣產能，只要終端需求不變，品牌商還是得依賴海外供應鏈，未來誰能撐過高稅考驗、維持出貨穩定，誰就握有更高的議價主導權。

紡織廠如興（4414）則啟動「產能重配」戰略，將高關稅的柬埔寨、緬甸（44%）的生產比重轉向東非坦尚尼亞（10%）。執行副總經理許益瑞指出，預計2025年坦尚尼亞產能將占比達四成，來將持續推動增加歐洲市場和日本市場銷售比重。

出口為導向的機械產業同樣風聲鶴唳，全球壓縮機領導品牌復盛公司總監黃詣超坦言，公司多年強化產品「不可取代性」，並已在美國、越南設有據點，若美國對等關稅政策落實，公司有應變能力。換句話說，未來關鍵90天，就看台灣如何判讀形勢、精準出招，這才是台廠可行的逃生門。

延伸閱讀
川普關稅狂流2／美增設關稅逃生門是dejavu？　台廠卡在「美國成分」沒細則難舉證
專屬接送情1／曾自爆冒粉紅泡泡　林思宇收工被護花使者接回家
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關鍵字： 周刊王川普

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