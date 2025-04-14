半導體業挫咧等　外媒爆美國商務部啟動232條款調查關稅

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

美國總統川普對半導體業加徵稅負的警報還沒解除，外媒報導，川普政府將啟動新一波半導體新關稅調查，將對亞洲國家和全球科技業帶來深遠影響。

《POLITICO》引述白宮官員言論，提及川普準備指示商務部啟動一項調查，該調查可能導致對半導體技術的新關稅，以保護國家安全。報導中提及川普對半導體關稅有意從25%開始，並在1年內提高，行業類的關稅除半導體外可能會擴及藥品等多項產品。

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報導指出，此舉將為美國與東亞主要經濟體之間的更多摩擦鋪平道路，美國從台灣等地獲得大部分晶片，這將對依賴晶片進口的美國主要科技公司產生深遠影響。

韓國、馬來西亞和日本也是半導體供應鏈中的重要參與者，包括晶片組裝、測試和生產，中國是世界上最大的半導體消費市場。

這項調查將根據 1962 年貿易擴展法第 232 條啟動，該法允許總統限制被視為對國家安全構成威脅的進口，這位官員說，他被授予匿名權以討論發展計劃。該官員補充說，調查的目的是「恢復美國在關鍵技術方面的製造業」。

美國商務部目前計劃允許公眾評論期。這類調查通常需要長達 270 天才能完成，不過白宮已表示調查可能會遵循更快的時間表。