ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

友達聯手生態圈夥伴　Touch Taiwan秀碳中和建物解決方案

▲▼友達光電參展2025 Touch Taiwan「淨零碳排與新能源專區」。（圖／友達提供）

▲友達光電參展2025 Touch Taiwan「淨零碳排與新能源專區」。（圖／友達提供）

記者高兆麟／綜合報導

面板大廠友達光電（2409）今年第五度參與2025 Touch Taiwan「淨零碳排與新能源專區」，以「Beyond ESG, Partnering for Green Solution」為主軸，友達聯合集團事業策展「碳中和建物解決方案」，呈現集團綠色解決方案之整合實力，為企業實踐低碳轉型提供關鍵解方；同時緊扣新塑膠經濟之趨勢，透過「減塑行動」展區，展現友達與生態圈夥伴共創之減塑成果，體現友達串聯內外價值鏈，以務實綠績效開創綠商機之集團願景。

瞄準全球淨零趨勢，友達光電結合旗下友達宇沛、友達數位與能源事業之多元服務，展示結合「節能、創能、能源管理、售電服務」之全方位碳中和建物解決方案，包含淨零智慧樓宇系統、深度節能服務(ESCO)、智慧冰機節能方案、再生能源電力服務等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

節能方面，呼應公部門深度節能推動計畫，友達宇沛獲評為深度節能服務(ESCO)提供者，串接碳管理與節能管理系統，為客戶提供多元且靈活的節能措施，自2019年起累積10,400萬度節電實績。

結合創能、能管與售電服務，友達旗下友達電力推出再生能源電力服務，以解決再生能源管理複雜之痛點；更提供再生能源電力服務，藉由智慧化的管理系統，串聯發電案廠與用電客戶兩端，於售購電之合約與付款、發電數據、電力匹配與調度、憑證管理等階段全面管理，提升再生能源供電穩定性與管理效率。

隨著智慧城市領域的成長，對智慧建築的需求也不斷增加，友達整合集團資源以豐沛務實經驗，成功打造友達GRC總部大樓為全台首例獲得ISO 14068-1:2023認證之碳中和建物，為產業提供低碳近零建物解方。

友達力行循環經濟，透過「減塑行動」展區展現友達推動生產製造、員工行動兩大減塑方向之具體成效與行動，呼應國際對減塑與生物多樣性之關注。生產製造面，友達以從源頭到末端的管理思維，包含採購與供應、製造、廢棄處理，展出再生料製成之塑膠承盤、纏繞膜、濾心，及落實完善分類之鋁塑分離專案，2024年累計源頭減塑超過400公噸。

員工行動面，友達推廣「減塑生活圈」理念，運用軟性活動培育友達人素養，並將辦公室廢塑膠重新利用，再製為折傘、垃圾袋、托特袋等實用生活物品，作為員工及對外贈禮品，體現友達的減塑哲學。

友達本著共創共好精神，減塑行動已連結超過37家來自產學研之各界夥伴，串聯生態圈擴大行動量能。在廢塑膠再利用技術上，友達與塑膠工業技術發展中心已攜手展開多項專案，更將於本次展會簽署合作備忘錄，承諾共同朝減少塑膠汙染與循環轉型努力，深化雙方於技術研發、法規調適、教育推廣與國際資訊與產業交流等面向之協力合作，齊力加速產業綠色轉型步伐。

為落實低碳與循環思維，今年度展場佈設延續綠色佈展理念，全面採用可回收材料、沿用展區布置物、以數位化手法取代印刷輸出物等，打造零廢棄物的綠色展區。未來，友達將持續以科技驅動永續，串聯內外部價值鏈夥伴，建構多元永續解決方案，以豐沛的經驗與實力，助攻產業朝向綠色轉型，共同迎向永續新未來。

關鍵字： 友達

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

歐陽妮妮擠完母奶　「倒進咖啡喝掉」

推薦閱讀

陸產iPhone銷美卡關　郭明錤拋8觀察「中國還沒打電話給川普」

陸產iPhone銷美卡關　郭明錤拋8觀察「中國還沒打電話給川普」

美國總統川普政府關稅政策變動劇烈，資本市場如洗三溫暖，天風國際證券分析師郭明錤拋出8點觀察，他認為目前關稅政策下美國對中國關稅課徵力道減弱，但潛在關稅課徵的關鍵在於「中國沒有打電話給川普總統」。

2025-04-14 08:33
製造業回流美國　法人看好電力基建需求發展

製造業回流美國　法人看好電力基建需求發展

川普關稅戰的目的之一，就是吸引製造業回流美國，新光美國電力基建ETF（009805）經理人劉恆誌表示，電力是美國實體經濟的硬需求，隨世界各國響應川普政策讓製造業回流美國後，美國整體用電需求還會走高，電力企業資本支出增幅有望繼續向上攀升，包括從上游發電增加儲能技術、開發先進水冷技術、中游輸電的變壓器汰舊換新、AI電力系統升級，到下游配電的電線管路地下化，到智慧電網全面即時系統建置等，預估2026年美國電力基建資本支出將上看6兆。

2025-04-14 15:14
台積電Q1獲利有望大增54％　外媒示警川普關稅政策成隱憂

台積電Q1獲利有望大增54％　外媒示警川普關稅政策成隱憂

台積電預計在本月17日宣布今年第一季的獲利大幅增長54％，但同時可能對美國前總統川普的貿易政策所帶來的風險提出警示。

2025-04-14 15:10
富爸爸去年送子女共480萬　誤解贈與稅規定慘噴47.2萬

富爸爸去年送子女共480萬　誤解贈與稅規定慘噴47.2萬

《贈與稅》沒搞懂，資產規劃傷荷包。台北國稅局今（14）日指出，一個富爸爸誤解《贈與稅》244萬元免稅額規定，在去年各送1子1女240萬元、合計480萬元且未申報，今年遭國稅局連補帶罰47.2萬元。

2025-04-14 14:24
驗船中心：MEPC 83會議結論　IMO溫室氣體減排中期措2028年起實施

驗船中心：MEPC 83會議結論　IMO溫室氣體減排中期措2028年起實施

國際海事組織(IMO)海洋環境保護委員會(MEPC)第83屆會議(MEPC 83)已於4月11日落幕。經過漫長的討論並於最後舉行投票，IMO終於定案航運業溫室氣體減排中期措施自2028年起實施，驗船中心(CR)整理關鍵結論供業界參考。

2025-04-14 13:58
友達聯手生態圈夥伴　Touch Taiwan秀碳中和建物解決方案

友達聯手生態圈夥伴　Touch Taiwan秀碳中和建物解決方案

面板大廠友達光電（2409）今年第五度參與2025 Touch Taiwan「淨零碳排與新能源專區」，以「Beyond ESG, Partnering for Green Solution」為主軸，友達聯合集團事業策展「碳中和建物解決方案」，呈現集團綠色解決方案之整合實力，為企業實踐低碳轉型提供關鍵解方；同時緊扣新塑膠經濟之趨勢，透過「減塑行動」展區，展現友達與生態圈夥伴共創之減塑成果，體現友達串聯內外價值鏈，以務實綠績效開創綠商機之集團願景。

2025-04-14 13:40
台積電900元得而復失反挫24元至865　台股小跌15點收19513

台積電900元得而復失反挫24元至865　台股小跌15點收19513

台股今（14日）開高走低，加權指數終場下跌15.68點，以19513.09點作收，跌幅0.08％，成交量4614.8億元。

2025-04-14 13:36
半導體業挫咧等　外媒爆美國商務部啟動232條款調查關稅

半導體業挫咧等　外媒爆美國商務部啟動232條款調查關稅

美國總統川普對半導體業加徵稅負的警報還沒解除，外媒報導，川普政府將啟動新一波半導體新關稅調查，將對亞洲國家和全球科技業帶來深遠影響。

2025-04-14 13:09
關稅爆「停產」風波　郭明錤：沒說中國所有iPhone組裝產線停線

關稅爆「停產」風波　郭明錤：沒說中國所有iPhone組裝產線停線

天風國際證券分析師郭明錤今（14）日再次針對iPhone在中國組裝銷往美國停產事件發文，郭強調「我沒有說中國所有iPhone組裝產線停線」，而是位在中國且專門組裝iPhone美國機型的產線停線，更不是指iPhone零組件產線停線。

2025-04-14 12:41
台股大跌ETF吸1099萬股民連6周創高　4檔人氣王高息款居多

台股大跌ETF吸1099萬股民連6周創高　4檔人氣王高息款居多

川普關稅之亂讓大盤上周大跌8.31%，不過台股ETF投資人數還是創下新高，根據集保戶股權分散4月11日最新統計資料顯示，68檔台股ETF受益人周增130650人，今年來增加772794人，總人數來到10998630人連續6周創下歷史新高。進一步觀察單檔表現來看，儘管大盤大跌，仍有27檔呈現周增加，受益人數同時創新高的共有22檔，單周受益人以元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣50（0050）、群益台灣精選高息（00919）都有萬人以上的增加。

2025-04-14 12:16

讀者迴響

熱門新聞

川普關稅政策又變！專家點名「1類產品」慘了

他退保前「忽略1事」...百萬退休金沒了

巴菲特危機中加碼押注「這國」！

中鋼董座藏心機　「被鋼鐵耽誤的紀念品公司」這樣誕生的

台積電翻黑失守900元　台股盤中衝2萬點但未站穩

半導體業挫咧等　外媒爆美國商務部啟動232條款調查關稅

日本網紅達也將Tech World台灣館列超級推薦館　說看了起雞皮疙瘩

只靠1檔股票　他大學畢業身價破億

魏哲家增持逾412張台積電！　26高層3月多領逾2211張員工新股

台積電900元得而復失反挫24元至865　台股小跌15點收19513

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【被新生兒背叛】嫩嬰頻點頭告狀 聽外婆要教訓親媽超開心

【看得到吃不到】貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　餓到直接暴怒XD

歐陽妮妮擠完母奶　「倒進咖啡喝掉」

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366