友達聯手生態圈夥伴　Touch Taiwan秀碳中和建物解決方案

▲友達光電參展2025 Touch Taiwan「淨零碳排與新能源專區」。（圖／友達提供）

記者高兆麟／綜合報導

面板大廠友達光電（2409）今年第五度參與2025 Touch Taiwan「淨零碳排與新能源專區」，以「Beyond ESG, Partnering for Green Solution」為主軸，友達聯合集團事業策展「碳中和建物解決方案」，呈現集團綠色解決方案之整合實力，為企業實踐低碳轉型提供關鍵解方；同時緊扣新塑膠經濟之趨勢，透過「減塑行動」展區，展現友達與生態圈夥伴共創之減塑成果，體現友達串聯內外價值鏈，以務實綠績效開創綠商機之集團願景。

瞄準全球淨零趨勢，友達光電結合旗下友達宇沛、友達數位與能源事業之多元服務，展示結合「節能、創能、能源管理、售電服務」之全方位碳中和建物解決方案，包含淨零智慧樓宇系統、深度節能服務(ESCO)、智慧冰機節能方案、再生能源電力服務等。

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節能方面，呼應公部門深度節能推動計畫，友達宇沛獲評為深度節能服務(ESCO)提供者，串接碳管理與節能管理系統，為客戶提供多元且靈活的節能措施，自2019年起累積10,400萬度節電實績。

結合創能、能管與售電服務，友達旗下友達電力推出再生能源電力服務，以解決再生能源管理複雜之痛點；更提供再生能源電力服務，藉由智慧化的管理系統，串聯發電案廠與用電客戶兩端，於售購電之合約與付款、發電數據、電力匹配與調度、憑證管理等階段全面管理，提升再生能源供電穩定性與管理效率。

隨著智慧城市領域的成長，對智慧建築的需求也不斷增加，友達整合集團資源以豐沛務實經驗，成功打造友達GRC總部大樓為全台首例獲得ISO 14068-1:2023認證之碳中和建物，為產業提供低碳近零建物解方。

友達力行循環經濟，透過「減塑行動」展區展現友達推動生產製造、員工行動兩大減塑方向之具體成效與行動，呼應國際對減塑與生物多樣性之關注。生產製造面，友達以從源頭到末端的管理思維，包含採購與供應、製造、廢棄處理，展出再生料製成之塑膠承盤、纏繞膜、濾心，及落實完善分類之鋁塑分離專案，2024年累計源頭減塑超過400公噸。

員工行動面，友達推廣「減塑生活圈」理念，運用軟性活動培育友達人素養，並將辦公室廢塑膠重新利用，再製為折傘、垃圾袋、托特袋等實用生活物品，作為員工及對外贈禮品，體現友達的減塑哲學。

友達本著共創共好精神，減塑行動已連結超過37家來自產學研之各界夥伴，串聯生態圈擴大行動量能。在廢塑膠再利用技術上，友達與塑膠工業技術發展中心已攜手展開多項專案，更將於本次展會簽署合作備忘錄，承諾共同朝減少塑膠汙染與循環轉型努力，深化雙方於技術研發、法規調適、教育推廣與國際資訊與產業交流等面向之協力合作，齊力加速產業綠色轉型步伐。

為落實低碳與循環思維，今年度展場佈設延續綠色佈展理念，全面採用可回收材料、沿用展區布置物、以數位化手法取代印刷輸出物等，打造零廢棄物的綠色展區。未來，友達將持續以科技驅動永續，串聯內外部價值鏈夥伴，建構多元永續解決方案，以豐沛的經驗與實力，助攻產業朝向綠色轉型，共同迎向永續新未來。