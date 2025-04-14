台北市率團參與馬來西亞台灣形象展　搶攻馬來西亞智慧升級商機

▲圖為2023年馬來西亞台灣形象展台北市主題館(Taiwan Expo 2023 Taipei City Pavilion)參展商合影。（圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由台北市政府產業發展局主辦，委由外貿協會執行的「114年台北市經貿拓銷計畫」正式開跑！為展現台北市在智慧製造、智慧永續及智慧醫療發展之優勢，北市府將遴選優質的台北市企業組成「智慧台北主題館」，參加6月23至25日的馬來西亞台灣形象展，展現台北市優勢產業的堅強實力。

為協助企業應對美國關稅衝擊，開拓多元市場，本次徵展廠商數擴大至14家，參展報名自即日起至4月17日下午5時止，北市府歡迎台北市企業踴躍報名。

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近年馬來西亞政府加速推動「2030年新工業大藍圖」及「國家半導體產業戰略 (NSS)」計畫，並決心將馬國打造成「東南亞最大數據中心」，因此馬國產業界對智慧自動化升級、ESG永續發展、AI及大數據應用的需求大為增加。為掌握此升級轉型商機，台北市政府以「AI領航，智慧臺北」為主題，徵集台北市智慧製造、智慧永續、智慧醫療等企業，對接馬國高附加價值產業鏈需求，並展現台北市企業產品優勢與智慧解決化方案。

也將安排一對一媒合洽談會、貴賓導覽、社群行銷、產品發表會等活動積極推銷參展企業，展後也安排市場考察，協助企業深入了解當地市場現況，強化拓銷效益，擴大台北市優勢產業在東協智慧城市網絡的關鍵角色。

為加強活動宣傳，外貿協會於4月10日舉辦「2025前進馬來西亞市場說明會暨徵展說明會」，台北市產業局表示台北市經貿拓銷計畫已由外貿協會承攬執行多年，共同協助許多臺北市廠商拓展海外市場。今年也希望透過參展，協助企業多元布局應對關稅危機，掌握全球供應鏈重組所創造的商機。會中邀請馬來西亞友誼及貿易中心投資處專員詹麗仙以及外貿協會沈瑞文博士，分析馬來西亞經貿環境。

曾參加113年台北市經貿拓銷計畫，參展日本東京國際醫療展的美思科技更現身說法，表示參加台北主題館比自行參展效果更好，除了主動為參展商找尋合適買主，也會做各種宣傳替廠商吸引人流；實地至NTT東日本關東醫院考察，瞭解日本醫院運用智慧醫療設備的優點與痛點，也有豐碩收穫，非常推薦廠商報名參加。

「智慧台北主題館」參展徵選自即日起至2025年4月17日下午5時止，預計徵集14家企業，報名資訊網址及相關資訊請參閱https://events.taiwantrade.com/2025myexpo。報名相關諮詢請洽外貿協會邵小姐，(02)2725-5200分機71811。