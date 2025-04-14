台積電Q1獲利有望大增54％　外媒示警川普關稅政策成隱憂

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

台積電預計在本月17日宣布今年第一季的獲利大幅增長54％，但同時可能對美國前總統川普的貿易政策所帶來的風險提出警示。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）旗下SmartEstimates的資料顯示，台積電今年第一季的淨利預估可達新台幣3478億元。這項數據是根據17名分析師的預測，並對長期預測較準確的分析師給予更多加權。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相比之下，台積電2024年第一季的淨利為新台幣2255億元。川普一方面讚揚台灣的晶片產業，另一方面則威脅徵收高額關稅。他上週表示，如果台積電不在美國設廠，將面臨100%的稅收。他在美東時間13日再次強調，將智慧型手機和電腦排除在針對中國的關稅措施之外只是暫時措施，並表示將對半導體產業展開國家安全貿易調查。

SemiAnalysis的分析師昆多賈拉（Sravan Kundojjala）指出，即使未來五年毛利率可能被稀釋2到3個百分點，台積電仍可能加碼投資海外晶片製造廠，以減緩地緣政治風險，這或許能確保台積電獲得美國政府的優惠待遇，將關稅壓力降到最低。

國泰證期分析師Venson Tsai表示，蘋果的iPhone主要在中國製造，這對台積電來說是一個潛在風險，因為如果iPhone賣不出去，台積電的晶片也會受到影響。