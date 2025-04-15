減碳排中期措施將大增船舶營運成本　散裝船承受力估不及貨櫃船

▲貨櫃船估計承受高額的IMO淨零基金能力比散裝船高。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

國際海事組織(IMO)海洋環境保護委員會(MEPC)本月11日結束的第83屆會議(MEPC 83)，投票定案航運業溫室氣體減排中期措施2028年開始生效，歐美驗船機構駐台高階指出，這項措施比預期中來得快，估計不到3年的時間，船公司就要面臨高額的IMO淨零基金，船隻將面臨採用新燃料、生質燃料、汰換或改裝船舶壓力。

大型貨櫃船公司已要求驗船機構儘速提出分析報告，想掌握未來增加的運成本有多少；很少建造新燃料船的散裝船運業者，因為疫情以來獲利遠不如貨櫃船，雖然用油量低於貨櫃船，對營運成本大增的承受能力估計遠不如貨櫃船公司。

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根據我國驗船中心提供的MEPC 83會議結論，自2028年1月1日起，國際航線總噸位5000以上船舶，需符合IMO所定的年度燃料溫室氣體強度(GFI)目標值，若數值超過「直接合規年度GFI目標值」將落入Tier 1，此區間的超額排放量需按每公噸二氧化碳當量(tCO2eq)100美金的費率繳納費用至IMO淨零基金。

驗船中心試算，一艘99,990載重噸的散裝船，年度使用重油5300公噸，2028年需繳納費用約51.88萬美元。以此推算，海岬型船在經濟航速(減速航行)下，每日用油40萬噸，一年航行250天，用油1萬噸，約要繳交1百萬美元淨零基金，如果擁有10艘海岬型船，就會增加近千萬美元的年支出。

1.4萬箱(20呎櫃)貨櫃船每日用油110噸，一年航行180天，用油1.98萬噸，估計要繳交近200萬美元淨零基金。若再超出「基本年度GFI目標值」將落入Tier 2，此區間的費率將會高達380美元/tCO2eq，也就是3.8倍價。

驗船中心估算，而使全航程使用化石液化天然氣(LNG)作為燃料的新燃料船，預估在2029年以後將有落入Tier 1，2033年後亦面臨落入Tier 2的風險。

若所使用的燃料GFI不超過19 CO2eq/MJ(例如綠色電製甲醇)，將被認可為「零或近零溫室氣體排放技術、燃料與能源(ZNZs)」，可依其減排量獲得回饋。驗船中心補充，MEPC 83亦針對「碳強度指標(CII)」折減係數(Z)進行研議，定案2027至2030年間，每年以2.625%幅度持續加嚴船舶能效規定。

歐美驗船機構台灣公司高階指出，船公司也可以考慮改用生質燃油，目前新加坡生質燃油每噸約710美元，低硫油約485美元，價差有235美元，99,990載重噸的散裝船，一年用油5300公噸，改用生質燃油一年要多花124.55萬美元，在溫室氣體減排中期措施生效的前幾年，估計是先繳交淨零基金較划算，再利用這幾年想辦法建造新燃料船或是做設備改裝。

另一方面船公司自然是要設法轉嫁增加的成本，因此未來估計將入高運費時代，屆時船公司的利潤是否因而被稀釋，還是能完全轉嫁出去，業界認為最後還是由供需來決定。