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船舶租金太高、運價暴跌　新加坡貨櫃船公司Vasi宣布倒閉

▲美國東西岸出現的狀況並未讓市場運價應聲上漲。（圖／港務公司提供）

▲Vasi Shipping是疫情之後第二家宣布倒閉的貨櫃船公司。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

成立13年、總部位於新加坡的貨櫃船公司Vasi Shipping，因為手上船舶租金太高，近半年貨櫃船運市場運價暴跌，本月10日在政府公報上發佈公告，決定在本月28日召開債權人會議正式啟動破產程式。台灣的船舶仲介公司指出，Vasi應該是在新冠肺炎疫情期間租進高價的貨櫃船，而目前市場運價已經無法支應高船租，才會宣告倒閉。

Vasi Shipping於2012年1月在新加坡成立，船東是印度商，擁有兩艘自有船，分別是1743箱(20呎櫃)的VASI SUN輪和1730箱的VASI STAR輪，其餘船隻採取租賃方式，主要經營東南亞、孟加拉灣、印度次大陸、紅海和中東海灣航線。　

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船舶仲介商指出，以1800箱(20呎櫃)曼谷極限型貨櫃船來說，每日成本約在1.3到1.4萬美元之間，2022年年初貨櫃船運市場高峰，該型船租船市場3年長租日租金要3.5到3.6萬美元，一季的短租，日租曾創下高達6.2萬美元紀錄，今年1年租約也還有2.9萬美元行情，主要是因為海運聯盟改組，拆夥的馬士基航運與的地中海航運缺區間航線集貨船，有積極在租船市場搶租中小型貨櫃船。

而2022年1月7日，上海航運交易所貨櫃運價指數(SCFI)達5109.60點，當時美西線每大箱(40呎櫃)運價7994美元，美東線11,833美元，東南亞線(新加坡)每箱運價1,537美元，而上周五(11日)SCFI是1394.68點，美西每大箱運價2202美元，美東3226美元，東南亞線448美元，是三成上下的價格。

Vasi Shipping董事Venkat Padmanabhan在接受採訪時表示，在4月28日債權人會議之前不便透露更多細節，但確認公司因租船費用居高，但運費持續走低，而遭遇嚴重的經營困境。他表示：「船舶租金居高不下，運價卻一路下滑。 事情就是這樣，我也沒有更多可說的了。」

據瞭解，Vasi Shipping在啟動破產程式時欠債權人的未償債務為1900萬美元。而該公司並非第一家因為運費持續暴跌宣告破產的船公司，早在2023年12月底，因受疫情期間高運價誘惑而搶進貨櫃船運市場的義大利KCN Shipping，便倒在在疫情後運費暴跌的洪流裡；該年貨櫃船運市場運價也曾大幅下跌，多家貨櫃船公司出現虧損。

陽明海運前董事長謝志堅曾強力主張陽明一定要設法提高自有船比例，以降低營運成本，但陽明因官股身份，造船決策太慢，還好近兩年透過租改購方式，將自有船運力從31.6%提高到去年年底的48%。

關鍵字： 租金太高運價暴跌貨櫃船公司Vasi宣布倒閉

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