「關稅帝君」砸盤台股！　國安基金已進場買超6檔

▲川普關稅政策反覆，也讓台股大洗三溫暖。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

為穩定國內經濟，避免在中美貿易戰中受傷慘烈，賴政府全面動起來，除積極和美方展開談判外，更第九度出動國安基金護盤。讓台股從上週最低的17306點，一路回彈本週一的19513點。

本刊調查，國安基金會史無前例在1萬7千點的台股高點護盤，關鍵在關稅海嘯，已讓國內投資信心嚴重不足，造成流動性問題，加上新一波美中貿易戰正在升溫，已構成「非經濟因素」的啟動要件。「國安基金進場是點火，穩定軍心，穩定盤面將會以權值股為優先。」財金官員私下透露。「目前可動用資金高達兆元，將盡全力用有限資源穩定股市，提振投資人信心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「從籌碼面來看，最具指標性的台積電，台銀證券、兆豐都已進場護盤，上週買超2563張；聯發科也成為護盤標的，台銀證、第一金也都進場買超875張。」一名券商高層觀察。

除了國安基金啟動護盤機制外，金管會先前祭出「限空令」也延續一週，金管會12日宣布，由於美國關稅政策、國際各國的動向，短期內仍有極大不確定性，因此「限空令」也延續一週，實施至4月18日止。

金管會祭出3項穩定股市措施，包含放寬其他多元擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額；調降每日盤中借券賣出限額從30%調降為3%；上市櫃有價證券最低融券保證金成數由90%調整為130%。



更多鏡週刊報導

【美中關稅戰求生2】川普關稅政策髮夾彎關鍵原因 揭各國上談判桌終極籌碼

【美中貿易戰求生4】面對川普不確定炸彈 投資人如何避險三專家給解答

【美中關稅戰求生3】傳產業者痛批川普是搶匪 分析一原因將成台商空前災難