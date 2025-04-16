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大阪萬博助攻！周邊飯店房價漲7成　神戶航線18日開航

▲日本國際博覽會協會海外公關推廣部長吉村佐知子。（圖／記者廖婕妤攝）

▲日本國際博覽會協會海外公關推廣部長吉村佐知子。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

2025大阪關西世界博覽會（大阪萬博）盛大登場，預計可吸引350萬國際旅客，為日本京阪神地區帶來龐大觀光人潮與經濟效益，多家航空公司將於4／18開闢神戶航線，當地導遊也透露，大阪地區飯店房價已漲逾7成，旅行社也推出相關產品銷售接近9成、詢問度更增加3倍。

星宇航空（2646）將於4／18開航台北-神戶、台中-神戶2條航線，前者每周3班、後者每周7班，成為首家直飛神戶的國籍航空公司；長榮航空（2618）亦將於同日開航桃園-神戶航線，因應大阪萬博4／27前提供每周4班飛航，之後調整為每周2班，另高雄-大阪航線也已增為每周11班。

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2025年日本國際博覽會協會海外公關推廣部長吉村佐知子表示，配合大阪萬博期間航空需求大增，星宇及長榮紛紛增設新航線，使台灣飛往京阪神的航班更為密集，台灣的航空公司很積極，日方非常感謝；另也有航空公司開闢大阪-首爾航線，進一步提升關西機場國際旅遊人次。

吉村佐知子指出，大阪萬博展期共184天，有158個國家地區設館展出，預估總訪客人數可達到2800萬人次，其中約有350萬人次會是外國觀光客，開幕首日吸引14.1萬人潮，整個展場帶動日本的建築經濟、加上新設的車站，帶來約2.9兆日圓的觀光效益。

吉村佐知子也說，日本首次舉辦萬博是1970年，當時海外的機會不多，但隨著現在網路普及，期待藉由本次活動，讓世界重新認識這座充滿活力的城市，與外國人接觸的機會更多，大阪也有很多醫療企業，結合起來會有很多新商機，對於觀光及商業都有大幅成長的可能性。

此外，大阪萬博也帶動周圍飯店房價進一步提升，疫情前每人平均每晚房費約7000日圓，現在提升到約1.2萬日圓；雄獅旅遊（2731）觀察，4月京阪神相關團體銷售接近9成，5月銷售也已達8成；可樂旅遊則指出，相關關西商品詢問度增加3倍，也有不少企業獎勵旅遊希望將大阪萬博納入行程規劃，預計相關旅遊商品能再迎來另一波銷售高峰。

關鍵字： 大阪萬博神戶世界博覽會星宇航空

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