「鞋廠淨利不到10％」　斷單潮襲東南亞　台商嘆：囤貨還是快逃？

▲台灣曾是製鞋大國，大多已移到東南亞製造。（圖／CTWANT提供）

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儘管川普宣布對等關稅在10日凌晨緊急喊卡，延後90天，要各國把握機會上門協商，台灣已掛號排首波對談，面對「國難」等級的關稅戰，賴政府急提880億補助方案，並組團下鄉與產業對話，但人在他鄉的台商恐等不及國家的奧援，CTWANT記者採訪多國台商，他們身處關稅海嘯第一排，有的急飛全球找客戶、有的一臉茫然，更多的在想，這90天要拿來囤貨、還是捲包袱快跑？

「我現在真沒空跟你聊！」一家在中國、越南做鞋的台商焦慮地回應CTWANT記者，「現在連美國客人都還不清楚狀況！」他4月3日凌晨得知中國和越南的關稅數字分別為34％（15日已追加到145%）和46％後，就直接買機票去找客戶，畢竟鞋廠淨利不到10％，加徵關稅後怎麼拆帳是個大問題，恐怕接下來還要找新的生產基地。

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「我們還能搬去哪裡？ 川普打破了我們過去所有的認知，國際分工、避稅跳板，over了。」另一家在越南做塑膠射出的台商跟CTWANT記者說，以前一卡皮箱走天下，台商長年以來逐水草而居，想方設法壓低成本，關稅一來利潤歸零，「現在我快70歲了，逃不動了，不如歸去。」

美中貿易戰2017年開打後，加速台商將大陸製造基地轉移東南亞，但東南亞同時也成了中國廠商改地方組裝、以洗產地，這也讓美國在越南的貿易逆差，從2017年的383億美元，去年已經超過1千億美元，因此這次被川普重懲46%的對等關稅，CTWANT記者問到的越南台商，幾乎都已暫停出貨、停止接單，員工放假狀態。

越南台灣商會聯合總會總會長袁濟凡表示，台商工廠的4月訂單還在生產，但之後就要等品牌商指示，部分關稅一定會由生產商吸收，但工廠吸收5個百分點已是極限。

▲越南政府緊急跟美國談關稅問題，因為越南對美出口占GDP比重超過20%。（圖／翻攝自越南政府官網）

台灣成衣廠多數產能集中於越南、印尼、柬埔寨，此次分別被課徵對等關稅46%、32%、49%，除了中國的145%，都比預期嚴重，廠商多元產地分散風險的效果有限。

一名台商解釋，依產業實際經驗，成衣代工廠能與品牌客戶、終端消費者共同分擔關稅，代工廠利潤率是第一個受到影響的，若品牌商將終端產品售價調漲後，勢必也影響到消費力，讓整體的下單力道放緩，形成惡性循環。

「我們已經收到美國客戶暫停出貨一個月的要求。」柬埔寨做成衣的台商跟CTWANT記者說，「現在柬埔寨內部很亂，政府也沒什麼頭緒，同業都在熬、看熬過這個月，下個月有沒有轉機。」因為服裝業毛利很低，大家現在都守著原料布按兵不動，讓員工放假、薪水發少一點，先撐一下再說，「還好跟別家比起來，這邊工資不多，先別讓員工失業就好！」

而在中國大陸的台商，因為中美官方兩強火車頭衝撞中，不斷加碼到天價的關稅，已讓他們有些麻木，決定先觀望。做進出口貿易的台商跟CTWANT記者說，「原本說加46%，那時很害怕，後來一路看他們喊價，破100的時候，我就覺得，加吧加吧沒差了，反正我靈魂已經脫離身體了。」

中國赴美出口的稅率已喊上145%，完全就是不用做了，在珠三角的台商二代林先生說，「保守為上、見好就收，後面還有更多大戲」，他認為，中美兩個大老吵架，慘的就是實體經濟的小人物們，未來勢必是一場長期抗戰，中國大陸各廠家銷不出去的貨，會演變成更嚴重的低價傾銷戰，「如果沒壓力的話，就沒必要陪著演戲了，廠收起來，給員工優退。」

▲因關稅問題，原本該動起來的中國製造耶誕節訂單目前停擺中。（圖／新華社）

每年的3到4月，美國的耶誕訂單就會陸續來到大陸浙江，但今年碰到川普亂流，路透社更以「川普取消了耶誕節？」為題報導，因為關稅問題，很多中國飾品廠家沒收到美國耶誕訂單，但美國耶誕節飾品有87%來自中國工廠生產。

做LED燈飾的朱小姐跟CTWANT記者透露，最近很多陌生的美國客戶寄信來問，有沒有不是中國製造的燈，「上一屆川皇當選時，就發生過這件事，客戶要求台灣製造，但事實證明，沒有大規模的產線因此離開中國、回到台灣，因為真的不可能呀，人事、土地、水電、原物料、供應鏈，全部都比不了。」

「川普給全世界供應鏈按下了暫停鍵，WTO 多邊貿易舞台因此中止，今後重整貿易秩序需要很長的時間，短期除了影響美國通膨，將導致其經濟衰敗之外，絕大多數的國家也都會受到重大打擊，特別是岀口國家。」台化（1326）董事長洪福源4月10日在業績發表時表示，「短時間市場將呈現窒息狀態」，「特別是東南亞國家，其終端消費大都在美國，在高關稅情境下，其衝擊反饋力量不容小覷」。

眼下，沒人知道下一步怎麼走。「盡量分散風險吧！」大陸的全國台企聯會長李政宏無奈地跟CTWANT記者說。

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