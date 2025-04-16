ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

「鞋廠淨利不到10％」　斷單潮襲東南亞　台商嘆：囤貨還是快逃？

台灣曾是製鞋大國，大多已移到東南亞製造。（圖／報系資料照）

▲台灣曾是製鞋大國，大多已移到東南亞製造。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT提供

儘管川普宣布對等關稅在10日凌晨緊急喊卡，延後90天，要各國把握機會上門協商，台灣已掛號排首波對談，面對「國難」等級的關稅戰，賴政府急提880億補助方案，並組團下鄉與產業對話，但人在他鄉的台商恐等不及國家的奧援，CTWANT記者採訪多國台商，他們身處關稅海嘯第一排，有的急飛全球找客戶、有的一臉茫然，更多的在想，這90天要拿來囤貨、還是捲包袱快跑？

「我現在真沒空跟你聊！」一家在中國、越南做鞋的台商焦慮地回應CTWANT記者，「現在連美國客人都還不清楚狀況！」他4月3日凌晨得知中國和越南的關稅數字分別為34％（15日已追加到145%）和46％後，就直接買機票去找客戶，畢竟鞋廠淨利不到10％，加徵關稅後怎麼拆帳是個大問題，恐怕接下來還要找新的生產基地。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我們還能搬去哪裡？ 川普打破了我們過去所有的認知，國際分工、避稅跳板，over了。」另一家在越南做塑膠射出的台商跟CTWANT記者說，以前一卡皮箱走天下，台商長年以來逐水草而居，想方設法壓低成本，關稅一來利潤歸零，「現在我快70歲了，逃不動了，不如歸去。」

美中貿易戰2017年開打後，加速台商將大陸製造基地轉移東南亞，但東南亞同時也成了中國廠商改地方組裝、以洗產地，這也讓美國在越南的貿易逆差，從2017年的383億美元，去年已經超過1千億美元，因此這次被川普重懲46%的對等關稅，CTWANT記者問到的越南台商，幾乎都已暫停出貨、停止接單，員工放假狀態。

越南台灣商會聯合總會總會長袁濟凡表示，台商工廠的4月訂單還在生產，但之後就要等品牌商指示，部分關稅一定會由生產商吸收，但工廠吸收5個百分點已是極限。

越南政府緊急跟美國談關稅問題，因為越南對美出口占GDP比重超過20%。（圖／翻攝自越南政府官網）

▲越南政府緊急跟美國談關稅問題，因為越南對美出口占GDP比重超過20%。（圖／翻攝自越南政府官網）

台灣成衣廠多數產能集中於越南、印尼、柬埔寨，此次分別被課徵對等關稅46%、32%、49%，除了中國的145%，都比預期嚴重，廠商多元產地分散風險的效果有限。

一名台商解釋，依產業實際經驗，成衣代工廠能與品牌客戶、終端消費者共同分擔關稅，代工廠利潤率是第一個受到影響的，若品牌商將終端產品售價調漲後，勢必也影響到消費力，讓整體的下單力道放緩，形成惡性循環。

「我們已經收到美國客戶暫停出貨一個月的要求。」柬埔寨做成衣的台商跟CTWANT記者說，「現在柬埔寨內部很亂，政府也沒什麼頭緒，同業都在熬、看熬過這個月，下個月有沒有轉機。」因為服裝業毛利很低，大家現在都守著原料布按兵不動，讓員工放假、薪水發少一點，先撐一下再說，「還好跟別家比起來，這邊工資不多，先別讓員工失業就好！」

而在中國大陸的台商，因為中美官方兩強火車頭衝撞中，不斷加碼到天價的關稅，已讓他們有些麻木，決定先觀望。做進出口貿易的台商跟CTWANT記者說，「原本說加46%，那時很害怕，後來一路看他們喊價，破100的時候，我就覺得，加吧加吧沒差了，反正我靈魂已經脫離身體了。」

中國赴美出口的稅率已喊上145%，完全就是不用做了，在珠三角的台商二代林先生說，「保守為上、見好就收，後面還有更多大戲」，他認為，中美兩個大老吵架，慘的就是實體經濟的小人物們，未來勢必是一場長期抗戰，中國大陸各廠家銷不出去的貨，會演變成更嚴重的低價傾銷戰，「如果沒壓力的話，就沒必要陪著演戲了，廠收起來，給員工優退。」

因關稅問題，原本該動起來的中國製造耶誕節訂單目前停擺中。（圖／新華社）

▲因關稅問題，原本該動起來的中國製造耶誕節訂單目前停擺中。（圖／新華社）

每年的3到4月，美國的耶誕訂單就會陸續來到大陸浙江，但今年碰到川普亂流，路透社更以「川普取消了耶誕節？」為題報導，因為關稅問題，很多中國飾品廠家沒收到美國耶誕訂單，但美國耶誕節飾品有87%來自中國工廠生產。

做LED燈飾的朱小姐跟CTWANT記者透露，最近很多陌生的美國客戶寄信來問，有沒有不是中國製造的燈，「上一屆川皇當選時，就發生過這件事，客戶要求台灣製造，但事實證明，沒有大規模的產線因此離開中國、回到台灣，因為真的不可能呀，人事、土地、水電、原物料、供應鏈，全部都比不了。」

「川普給全世界供應鏈按下了暫停鍵，WTO 多邊貿易舞台因此中止，今後重整貿易秩序需要很長的時間，短期除了影響美國通膨，將導致其經濟衰敗之外，絕大多數的國家也都會受到重大打擊，特別是岀口國家。」台化（1326）董事長洪福源4月10日在業績發表時表示，「短時間市場將呈現窒息狀態」，「特別是東南亞國家，其終端消費大都在美國，在高關稅情境下，其衝擊反饋力量不容小覷」。

眼下，沒人知道下一步怎麼走。「盡量分散風險吧！」大陸的全國台企聯會長李政宏無奈地跟CTWANT記者說。

延伸閱讀
川劇變臉90天3／川普關稅亂流恐致通膨再起！業者偷偷說「這些產業」其實會獲利
忐忑的風暴1／關稅壁壘隱然成形　就業+就安基金迎「衝撞」測試
原始連結

關鍵字： 對等關稅傳產川普東南亞

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

張兆志曝「許允樂黑粉群造謠手法」　收道歉訊息..喊話前妻：我幫妳做到了

推薦閱讀

關稅暫緩90天　群創董座：出現急單「Q2營收有望提升」

關稅暫緩90天　群創董座：出現急單「Q2營收有望提升」

群創董事長洪進揚今日針對關稅議題受訪，他也證實在關稅暫緩的期間有出現急單，公司目前會依照疫情時期的規格，每週都和客戶對需求及確認零組件，但他也坦談，雖然有提前拉貨，但只是把下半年的需求前移。

2025-04-16 13:56
不止輝達H20銷陸受管制！ 超微MI308也入列　2檔股價跳水

不止輝達H20銷陸受管制！ 超微MI308也入列　2檔股價跳水

根據外電報導，美國商務部15日表示，已經針對出口至中國的輝達（NVIDIA）)H20、超微（AMD）MI308和同等晶片，發出新的出口許可要求。消息傳出後，2家公司在美股盤後、夜盤股價都應聲下挫。

2025-04-16 12:28
黃金飆每錢13400元　銀樓估「3兩抱1年多賺逾10萬元」

黃金飆每錢13400元　銀樓估「3兩抱1年多賺逾10萬元」

國際金價瘋漲，銀樓黃金賣出價也跟著勁揚，今（16）日上午開出每錢13400元的天價，不到1年的時間漲幅已超過37%，正式衝破「萬三」防線，估去年5月買3兩黃金放到今年可多賺逾10萬元。

2025-04-16 12:26
債券市場遇恐怖一周！　ETF受益人跌破200萬創今年新低

債券市場遇恐怖一周！　ETF受益人跌破200萬創今年新低

股債ETF受益人兩樣情，台股ETF受益人不斷創新高，債券ETF受益人卻跌破200萬大關。根據集保中心公布的4月11日最新債券ETF受益人統計資料顯示，103檔債券ETF整體受益人上周減少5.5萬人，今年以來共減少12萬人，總受益人來到198萬1585人，跌破200萬人大關，創下今年新低。

2025-04-16 10:26
挨轟不知民間疾苦　經長郭智輝直回「我是民間來的怎會不知道」

挨轟不知民間疾苦　經長郭智輝直回「我是民間來的怎會不知道」

美國總統川普關稅措施引發全球經貿動盪，經濟部長郭智輝因前一天在國會拋出「以前8點起床，現在6點起床，我也是吃苦當吃補」挨轟不知民間疾苦，郭今（16）日赴立法院經濟委員會接受質詢前遇到媒體堵訪，頻頻表示「我也是民間來的嘛」、「不會不知道民間疾苦」，不過再被問到今天幾點起床，郭智輝以「私人的事不便作答」回應。

2025-04-16 10:17
友達董座：關稅打亂季節性需求　「相信可以睡好覺沒幾個」

友達董座：關稅打亂季節性需求　「相信可以睡好覺沒幾個」

友達董事長彭双浪今日於Touch Taiwan展針對美國關稅議題表示，由於關稅的不確定性，打亂了季節性需求，可能導致需求改變，但企業最怕不確定性，要等成本確定了才能做因應佈局，也希望早日定案。

2025-04-16 14:49
ASML首季訂單銳減股價跳水　CEO示警關稅增加經濟不確定性

ASML首季訂單銳減股價跳水　CEO示警關稅增加經濟不確定性

半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML) 發佈 2025 年第一季財報，第一季銷售淨額 (net sales) 為 77億歐元，淨收入為 (net income) 24 億歐元，毛利率 (gross margin) 為 54.0%，第一季度訂單金額為 39 億歐元，其中 12億歐元為 EUV 訂單。ASML 同時公布 2025 年第二季指引，預估銷售淨額約 72 至 77 億歐元之間，毛利率預估約 50% 至 53%。此外，ASML 預計 2025 年的銷售淨額將介於 300 億至 350 億歐元之間，毛利率

2025-04-16 13:41
快訊／22萬人注意！00939連5度配0.05元　5／2除息

快訊／22萬人注意！00939連5度配0.05元　5／2除息

資產規模361.2億元，擁有近22萬受益人的月配型台股ETF統一台灣高息動能（00939）今（16）日公告配息0.05元，為連續5度維持相同水準，預計5月2日除息，由於卡到5月1日勞動節，4月30日為最後買進日，預計5月26日入帳。

2025-04-16 13:38
防堵陸貨來台「洗產地」　財長：考慮小額免稅門檻降至1000元

防堵陸貨來台「洗產地」　財長：考慮小額免稅門檻降至1000元

美國總統川普祭出核彈級「對等關稅」措施引發全球多國爭相談判，其中「中國製產品繞道洗產地」的疑慮如何化解成為談判重點，財政部長莊翠雲今（16）日指出，已開始針對小額免稅門檻措施進行檢討，立委建議由現行2000元降至1000元將會納入考量。

2025-04-16 11:27
美銀曝1現象！美股還沒跌完　投資人30年來最悲觀

美銀曝1現象！美股還沒跌完　投資人30年來最悲觀

川普關稅衝擊持續，市場認為美股還沒跌完。美國銀行（美銀，BofA）發布最新調查，投資者對經濟前景的悲觀程度創三十年來的最高，但基金經理的悲觀情緒尚未完全反映在資產配置中，現金佔比還未到「恐懼峰值」，也就是說，美股還要面臨進一步下跌。

2025-04-16 09:53

讀者迴響

熱門新聞

川普「關稅帝君」變臉劍指蘋果　一句話讓台灣供應鏈死局

滿60歲沒退休也能領！她曝勞工「隱藏版獎金」

「花210元吃麵」中千萬發票！消費地點曝光

美債崩跌逼退川普　台灣談判籌碼曝光

股票暫停交易「只能認賠？」過來人曝2原因：繼續放

49檔今股東會最後買進日　中鋼紀念品蓋牌也在列

快訊／老董爆「上億荒淫趴」　信大水泥發聲：與公司業務無關

川普關稅爆美債拋售潮　00795B驚見2565萬元違約交割

「關稅帝君」砸盤台股　國安基金進場標準曝光

不止輝達H20銷陸受管制！ 超微MI308也入列　2檔股價跳水

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366